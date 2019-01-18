Rayların arasına sıkışan yavru köpekler, iş makinesi ile kurtarıldı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te tonlarca ağırlıktaki tren raylarının arasına sıkışan 4 yavru köpek, iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaprak Mahallesi'ndeki Gaziantep Tren Garı'nda henüz 20 günlük olan sokak köpeğinin 4 yavrusu, soğuktan korunmak için girdikleri üst üste konulmuş yaklaşık 20 ton ağırlığındaki çelik rayların arasında sıkıştı. Yavruların sesini duyan çevre sakinleri, kendi imkanları ile hayvanları çıkaramayınca, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri rayları kaldırmakta zorluk çekince iş makinesi çağırdı. İş makinesi yardımıyla raylar kaldırılıp, 4 yavru kurtarıldı. Yavru köpekler, kontrollerinin yapılması için CAHİDE yetkililerine teslim etti.

Köpeklerin sağlıklı şekilde kurtarıldığını ifade eden CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Güneş , "Bize 20 ton ağırlığındaki demirlerin altında yavruların olduğu söylendi. Olay yerine geldik ve bizim yapamayacağımızı anlayınca itfaiyeye haber ettik. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları ve kepçenin yardımıyla 4 yavruyu kurtardık. Durumları şu anda iyi, birkaç gün aç kalmışlar. Derneğe götürerek aşılarını yaptıracağız. Daha sonra duyarlı vatandaşlardan sahiplenmelerini bekliyoruz" dedi.