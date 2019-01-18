HABER

Rayların arasına sıkışan yavru köpekler, iş makinesi ile kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 10:03 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te tonlarca ağırlıktaki tren raylarının arasına sıkışan 4 yavru köpek, iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Rayların arasına sıkışan yavru köpekler, iş makinesi ile kurtarıldı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te tonlarca ağırlıktaki tren raylarının arasına sıkışan 4 yavru köpek, iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaprak Mahallesi'ndeki Gaziantep Tren Garı'nda henüz 20 günlük olan sokak köpeğinin 4 yavrusu, soğuktan korunmak için girdikleri üst üste konulmuş yaklaşık 20 ton ağırlığındaki çelik rayların arasında sıkıştı. Yavruların sesini duyan çevre sakinleri, kendi imkanları ile hayvanları çıkaramayınca, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri rayları kaldırmakta zorluk çekince iş makinesi çağırdı. İş makinesi yardımıyla raylar kaldırılıp, 4 yavru kurtarıldı. Yavru köpekler, kontrollerinin yapılması için CAHİDE yetkililerine teslim etti.
Köpeklerin sağlıklı şekilde kurtarıldığını ifade eden CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Güneş , "Bize 20 ton ağırlığındaki demirlerin altında yavruların olduğu söylendi. Olay yerine geldik ve bizim yapamayacağımızı anlayınca itfaiyeye haber ettik. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları ve kepçenin yardımıyla 4 yavruyu kurtardık. Durumları şu anda iyi, birkaç gün aç kalmışlar. Derneğe götürerek aşılarını yaptıracağız. Daha sonra duyarlı vatandaşlardan sahiplenmelerini bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Rayların arasına sıkışan yavru köpekler, iş makinesi ile kurtarıldıRayların arasına sıkışan yavru köpekler, iş makinesi ile kurtarıldıRayların arasına sıkışan yavru köpekler, iş makinesi ile kurtarıldıRayların arasına sıkışan yavru köpekler, iş makinesi ile kurtarıldı

PARTNERSkandallara doymuyor şimdi de yarıçıplak sokağa çıkıp...Skandallara doymuyor şimdi de yarıçıplak sokağa çıkıp...
Carmen, kapalı gişe prömiyerle geliyorCarmen, kapalı gişe prömiyerle geliyor
Akü hırsızı 4 kişi, tutuklandıAkü hırsızı 4 kişi, tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyaya tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyaya tehdit!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.