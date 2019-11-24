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Raylı sistemde önemli gelişmeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 15:08 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, raylı sistemin özellikle Atakum ilçesini ikiye böldüğünü belirterek, tünel ya da farklı yöntemlerle bu sorunu çözeceklerini açıkladı.Toplu taşımaya büyük bir kolaylık getiren raylı sistemin özellikle Atakum’u ikiye böldüğüne dikkat çeken Başkanı Mustafa Demir, ilerleyen günlerde Samsun’da gelecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile birlikte alanda çalışmalar yaparak, çözüm yolları arayacaklarını belirtti.“Toplu taşımaya katkı sağladı ama başka alanlarda çok daha büyük problemler oluştu”Demir, “Raylı sistem konusunda seçilen yöntem şehri ikiye böldü.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, raylı sistemin özellikle Atakum ilçesini ikiye böldüğünü belirterek, tünel ya da farklı yöntemlerle bu sorunu çözeceklerini açıkladı.
Toplu taşımaya büyük bir kolaylık getiren raylı sistemin özellikle Atakum’u ikiye böldüğüne dikkat çeken Başkanı Mustafa Demir, ilerleyen günlerde Samsun’da gelecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile birlikte alanda çalışmalar yaparak, çözüm yolları arayacaklarını belirtti.

“Toplu taşımaya katkı sağladı ama başka alanlarda çok daha büyük problemler oluştu”
Demir, “Raylı sistem konusunda seçilen yöntem şehri ikiye böldü. Özellikle Atakum, bizim yeni gelişen kent dokumuz. Orada ciddi trafik problemlerine yol açtı. Toplu taşımaya katkı sağladı ama başka alanlarda çok daha büyük problemler oluşturdu. Bu sistemin yer altına bir tünelle alınabileceğini görmüştük. Hesaplamalarını yaptırmıştık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Samsun’a gelecek. Orada bakanımızla birlikte teknik bir çalışma yapacağız. Tünel daha iyi bir sistem mi olur ya da bu sistemden başka bir sisteme geçişi daha doğru mu olur ona bakacağız. Trafik sıkışıklığını, kavşaklardaki yığılmaları giderecek çözümler üretebilir miyiz bunu araştıracağız” dedi.

Raylı sistem uzayacak
Raylı sistemin doğu-batı yönünde uzayacağını açıklayan Demir, “Raylı sitem hattını batıda Taflan’a, doğuda da havalimanına kadar uzatacağımızı ifade etmiştik. O çalışmayı da bakanımızla yapıp, uzatma kısmı konusunda bakanlığımızla sözlü mutabakata vardık. Çalışmalar neticesinde kesin kararı o zaman vereceğiz. Muhtemelen de bunu bakanlığımıza yaptıracağız” diye konuştu.

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