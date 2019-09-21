Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Gebze'de kurulacak

Bakanlık olarak, 11. Kalkınma Planı çerçevesinde hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde raylı sistemlerin önemini vurguladıklarını aktaran Varank, "Yine teknoloji odaklı sanayi hamlesi programımızda da raylı sistemleri 'yerli üretimi teşvik edilecek öncelikli ürün grubu' listesine aldık. Ulaştırma Bakanlığı da önümüzdeki 15 yılda bu sektöre, altyapılar dahil olmak üzere, 70 milyar avroluk yatırım yapmayı planlıyor. Tek başına bu tutar bile, raylı sistemlerdeki yerli ve milli kaynak kullanımının ne denli kritik olduğunu bize gösteriyor." diye konuştu.

Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) arasında "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü" kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Varank, imzalanan protokolün teknolojik bağımsızlığı yakalamak adına önemli bir adım olduğuna dikkati çekerek, "Hedefimiz Türkiye olarak, raylı taşımacılık sektöründe teknolojik bağımsızlığı yakalamak. İşte bugün imzalanacak iş birliği protokolü de bu bağımsızlığa giden yolda önemli bir kilometre taşı olacak. Bu protokolle birlikte TÜBİTAK ve TCDD ortaklığında bir enstitü kuruyoruz. Böylece, özel sektörün de katkılarıyla sadece kullanıcı olan değil, kendi ihtiyacını karşılayan ve geliştirdiği teknolojiyi ihraç eden bir Türkiye olmak istiyoruz." dedi.

- "Ar-Ge projeleri, TÜBİTAK tarafından yürütülecek"

Bunun için dünyadaki başarılı örnekleri incelediklerini anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Gördük ki ulaştırma teknolojilerindeki atılımlarda kilit rolü uzman ulusal enstitüler oynuyor. Dolayısıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı olarak benzer bir model tasarlıyoruz. Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nü ilk etapta, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü'nde yaklaşık 100 uzmanla Gebze’de kuruyoruz. Daha sonra TCDD'nin Ankara tesislerinde de çalışmalar yapılacak. 500 Ar-Ge personeli sayısına ulaşmayı öngörüyoruz. Böylece Ar-Ge projeleri, TÜBİTAK'ın istihdam edeceği nitelikli araştırmacılar tarafından yürütülecek. Enstitünün yönetim ve danışma kurulları, TÜBİTAK ve TCDD temsilcilerinden oluşacak. TCDD'nin yetkinliğini artırmak için, kurum personelinin akademik çalışmalar yapmasına da imkan sağlanacak."