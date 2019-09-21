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Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nün kurulmasına ilişkin imzalar atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 11:16 | Son Güncelleme

TÜBİTAK ve TCDD arasında "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü" kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

TÜBİTAK ve TCDD arasında "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü" kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da katıldı.
Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nün kurulmasına ilişkin işbirliği protokolünün imza töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun katıldı. Törende TÜBİTAK-TCDD işbirliğinde kurulacak olan enstitünün ulaşım ve teknoloji gibi birçok alanda sağlayacağı önemli katkıya dikkat çekildi. Ardından "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü"nün kurulmasına ilişkin protokol imzalandı.

“Bu hafta içerisinde Halkalı-Kapıkule Demiryolu hattı Çerkezköy-Kapıkule kesiminin yapım çalışmalarını başlatacağız”
Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nün birçok alanda önemli kazanımlar sağlayacağına dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Mevcut hatların yenilenme sürecinin tamamlanması, hatların tamamının elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi lojistik merkezlerin yaygınlaştırılması yerli ve milli demir yolu sanayinin geliştirilmesi öncelik verdiğimiz politikalar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda demir yollarımıza hükümet olarak bugüne kadar 133 milyar Türk Lirası yatırım yaptık. Böylece 1950’den sonra yılda ortalama 18 kilometre demiryolu yapılırken, 2003 yılından itibaren yılda ortalama 135 kilometre demiryolu yaptık. Çin’i Avrupa’ya bağlayacak demir yolu hattının en önemli iki bileşeni olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Marmaray ve yeni bağlantılarını da tamamlamış bulunmaktayız. Bu hafta içerisinde de Halkalı-Kapıkule Demiryolu hattı Çerkezköy-Kapıkule kesiminin de yapım çalışmalarını başlatacağız. Bütün bunların yanında yüksek hızlı tren hatlarının yanı sıra yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği saatte 200 kilometre uygun hızlı tren hatları inşa etmekteyiz. Toplam bin 786 kilometre hızlı tren hattı ve 429 kilometre konvansiyonel demiryolu yapım çalışmalarımız devam ediyor. Yerli üretim çalışmaları kapsamında sadece 2018 yılında 150 adet yeni nesil milli yük vagonu ürettik. Dizel ve akülü olarak çalışabilen hibrit lokomotifi prototip olarak üretmiş durumdayız. TCDD ve TÜBİTAK işbirliğiyle kurulacak Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü tüm bu çalışmalara büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

“70 milyar euroluk yatırım yapmayı planlıyoruz”
Sanayi ve teknoloji alanlarında gerçekleştirilen önemli çalışmalar neticesinde geçmişten bugüne büyük bir mesafe kat edildiğini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Önümüzdeki on beş yılda bu sektörü, alt yapılar dahil olmak üzere 70 milyar euroluk yatırım yapmayı planlıyoruz. Bugün imzalanacak işbirliği protokolü de önemli bir kilometre taşı, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nü ilk etapta TÜBİTAK’tan 100 uzmanla Gebze’de kuruyoruz. 500 ar-ge personeli sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Haziran 2018’de ilk defa bir Türk firması ürettiği metro vagonlarını Tayland’a ihraç etti. İnşallah bu enstitümüz benzer girişimcilerimize de stratejik yönlendirmeler yapacak. Onlara yardımcı olacak” dedi.

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