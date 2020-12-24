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Raynaud fenomeni kimlerde görülür, tedavisi nedir?

24.12.2020 12:29 | Son Güncelleme:
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Raynaud fenomeni kimlerde görülür, tedavisi nedir?

Sıkça sorulan Raynaud fenomeni nedir sorusuna genellikle el ve ayak parmaklarında oluşan renk değişimi cevabı verilebilir.

Raynaud Fenomeni diğer adıyla Reyno rahatsızlığında hava koşulları önemli rol oynar. Günlük yaşamdaki bazı alışkanlıklar da Raynaud hastalığını tetikler. Herkesin merak ettiği Raynaud fenomeni nedir sorusuna yazımızda yer verdik ve tüm bilgileri sizin için derledik.

Raynaud Hastalığı Tam Olarak Nedir?

Genellikle soğuk havalarda görülen Raynaud fenomeni hastalığına birçok kişide rastlanır. Bazen fark edilmeyen bu rahatsızlığın birçok sebebi vardır. Yılın bazı dönemlerinde ekstra görülen bu rahatsızlık parmaklarda farklı renk değişiklikleri yapar. Damar hastalığı olarak nitelendirilen Raynaud, genellikle kış aylarında görülür. Havanın soğumasıyla birlikte kendini belli eden hastalık, kış aylarının dışında da diğer sebeplere bağlı olarak karşınıza çıkabilir. Yaz mevsiminde de rahatsızlığın seviyesine göre belirtiler görülmesi mümkündür. Raynaud hastalığına sahip kişilerin elleri soğuk havalarda olması gerektiğinden daha soğuktur. Soğuk olmasının yanında elde maviden kırmızıya doğru bir renk değişimi görülür. Görsel bakımdan da sorun oluşturan bu durum hayatın tüm alanını etkiler.

Raynaud Fenomeni Neden Görülür?

Soğuk havanın yanı sıra bazı alışkanlıklar ve psikolojik durum bu rahatsızlığı tetikler. Alışkanlıklar arasında sigara ve alkol bağımlılığı bulunur. Bağımlı olan kişilerin damar yollarında oluşan deformasyondan dolayı Raynaud fenomeni daha sık görülür. Uzun süreli ilaç kullanımı da rahatsızlığın oluşmasında önemli rol oynar. Bunun yanında kötü halde olan duygu durumu ve psikoloji de hastalığın oluşmasına yol açar. Strese ve ani duygu değişimlerine sahip kişilerde sıkça görülür. Bazı rahatsızlıklar da hastalığın oluşmasını sağlayabilir. Bu rahatsızlıklar arasından en belirgin olanlar kan damarı iltihapları, Buerger hastalığı ve böbrek yetmezliğidir. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen bu rahatsızlığın altında başka sebepler olup olmadığını öğrenmek için doktora görünebilirsiniz. Fizik muayenesi sırasında birkaç tetkik yapılır. Tansiyon ölçümünün de içinde bulunduğu birçok testle kesin sonuca ulaşabilirsiniz.

Raynaud Fenomeni Kimlerde Görülür?

Bu rahatsızlık her yaşta görülebilir. Özellikle damar yollarında problem olan kişilerde ortaya çıkar. Yaşlı kesimde olduğu kadar gençlerde de bu rahatsızlık oluşabilir. Gençlerin sahip olduğu sınav ve iş stresi rahatsızlığı tetikler. Oluşumda yaşanan bölge de önem taşır. Soğuk iklime sahip yerlerde Reyno rahatsızlık oranı daha fazladır. Bunun yanında hastalık en çok genç kadınlarda görülür. Herkes tarafından merak edilen Raynaud fenomeni tehlikeli mi sorusunun cevabı aslında çok basittir. Bu rahatsızlık çok ciddi değildir. Şiddeti kişiden kişiye göre değişir ve altında başka bir hastalık yoksa kolayca tedavi edilebilir. Diğer hastalıklar sebebiyle oluşursa ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Bunlar farklı derecelerde olan yaralar ve kangrendir.

Reyno Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Rahatsızlığın belli başlı belirtileri vardır. Bu belirtilere dikkat ederek sağlığınızı güvenceye alabilirsiniz. Bu belirtiler;

  • Ellerin daima soğuk olması
  • Her zaman olan üşüme hissiyatı
  • Soğuktan kaynaklı ellerde ve ayaklarda oluşan morarma
  • İlgili bölgelerde ağrı ve uyuşma
  • Parmaklarının iç kısmının beyazlaması

Renk değişimi herkeste farklı görülebilir. Bazı kişilerde sadece elin üzeri kızarırken bazılarında sadece parmak uçları beyazlar. Elinizde ve ayağınızda oluşan renk değişimlerini takip ederek hastalığa sahip olup olmadığınıza karar verebilirsiniz. Yaygın olmasa da vücudun diğer alanlarında da renk değişimi görülebilir. Bu bölgeler arasında genellikle kol ve bacak vardır. Vücudun hangi bölgesinde olursa olsun dikkat edilmesi gerekir. Bazen bu hastalık diğer rahatsızlıkların başlangıcı olarak ortaya çıkabilir.

Raynaud Hastalığından Korunmak İçin Ne Yapılması Gerekir?

Bu hastalığa sahipseniz ya da korunmak istiyorsanız birkaç yöntem uygulayarak korunma sağlayabilirsiniz. Bu yöntemler arasından ilki kötü alışkanlıkları bırakmaktır. Alkol ve sigaradan kurtularak korunmaya ilk adımı atabilirsiniz. Sigaradan aktif kullanıcılarının yanı sıra pasif durumda olan kişiler de etkilenebilir. Sigara kullanmıyorsanız bile içilen ortamdan uzak kalmalısınız. Bir diğer yöntemse stresten uzak durmaktır. Psikolojik destek alarak veya sizi strese sokan olaylardan uzak kalarak ihtimali aza düşürebilirsiniz. Giydiğiniz kıyafetlerle de korunma sağlayabilirsiniz. Kış aylarında ekstra kalın giyinerek soğuktan uzak kalabilirsiniz. Soğukla temas etmemek için eldiven kullanımı sıkça önerilir. Eldiven giyerek en önemli bölge olan ellerinizi koruma altına alabilirsiniz. Bu problemi ayaklarınızda görüyorsanız kalın çoraplar giyebilirsiniz. Ayaklarınızı sıcak tutan ayakkabılarla bu rahatsızlığı kontrol altına almak mümkündür.

Reyno Hastalığının Tedavisi Nedir?

Sıkça karşılaşılan bu rahatsızlığın tedavisi değişkenlik gösterir. Rahatsızlığın oluşmasında kafein tüketimi de rol oynar. Aldığınız günlük kafein oranını azaltarak ilk adımı atabilirsiniz. Bunun yanında klimalı ortamlardan kaçınmanız da önerilir. Basit alışkanlıklar edinerek Raynaud fenomeni tedavisi için gerekli olan adımları atabilirsiniz.

Stresten ve soğuktan uzak kalarak alacağınız önlemlerin yanı sıra tıbbi tedaviler de bulunur. Bunlardan en sık kullanılanı ilaç tedavisidir. İlaç tedavisine başlayabilmek için öncelikle Raynaud fenomeni fizik tedavi veya dahiliyeye görünülmesi gerekir. Doktorunuzun yapacağı testler sonucunda vereceği ilaçları ek olarak kullanabilirsiniz. Rahatsızlık ciddi seviyelerde görülürse acilen bir sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekir. Altında başka bir rahatsızlık bulunursa farklı tedavi yöntemleri izlenir. Damar iltihabı sebebiyle oluşan Raynaud hastalığını dilerseniz ameliyat olarak atlatabilirsiniz. Yapılan ameliyatın ismi Laparoskopik Sempatektomidir. Bu ameliyat oldukça güvenlidir ve uzun dönemler boyunca sizlere rahatlık sağlar. Ameliyat koltuk altından yapılır. Ameliyat sırasında oluşan kesikler iz bırakmaz ve görsel olarak bir sorun oluşturmaz. Birbirinden farklı tedavi yöntemleriyle Raynaud rahatsızlığını ortadan kaldırabilirsiniz.

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