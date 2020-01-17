Razer Basilisk V2: Bir oyuncu mouse’undan daha fazlası

DeathAdder V2 ile aynı gelişmiş teknolojilerle donatılmış Basilisk V2, çok işlevli tırnak ve özelleştirilebilir kaydırma tekerleği direnci de dahil olmak üzere 11 programlanabilir düğmeye sahip olup farelerini kişiselleştirmek isteyen oyuncular için mükemmel bir seçimdir.

Artık 11 programlanabilir düğmeye sahip olan oyuncular, basit tuş haritaları, öğe kısayol tuşları, büyüler veya ihtiyaç duydukları diğer oyun içi komutları atama konusunda daha fazla esnekliğin tadını çıkarabilirler.

Hypershift teknolojisi etkinleştirildiğinde, oyuncular elindeki özelleştirilebilir tuş sayısını ikiye katlayabilirler. Fareleri üzerinde tam kontrol isteyen oyuncular Basilisk V2 ile ekstra tetikleme geri bildirimine sahip yüksek dirençten; pürüzsüz hatta neredeyse sürtünmesiz çevirmeye kadar tercih ettikleri seviyede ayarlanabilen kişisel kaydırma tekerleği direnci sunar. Bu da Basilisk V2’yi gerçekten kişiselleştirilmiş bir silah haline getiriyor.

Tutarlılık ve tepkimenin hareketle sınırlandırılmadığından emin olmak için Basilisk V2, daha yumuşak bir kayganlık sağlayan %100 PTFE fare ayağı ve pürüzsüz, engelsiz hareketle hızlı ve tutarlı kullanım için Razer Speedflex Kablosu ile donatılmıştır.