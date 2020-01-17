Razer, Deathadder V2 ve Basilisk V2 Modellerini Duyurdu!

Razer DeathAdder V2, esnek Razer Speedflex Kablosunu da barındırıyor. Yeni Speedflex Kablo kaplaması, oyunculara daha az sürtünme ve takılma vaat ediyor.

DeathAdder V2, kızılötesi ışınları kullanan Razer Optik Fare Anahtarlarına sahip. Bu Optik Fare Anahtarları 70 milyon tıklama ömrü sunuyor.

DeathAdder V2, yeni bir tere dayanıklı kaplama ve kauçuk yan kısımlarla donatılmış durumda. DeathAdder V2’nin kaydırma tekerleği de daha düşük dirençle belirgin, çentikli kaydırma için ayarlanmış. Fare, 82g hafif tasarımla sunuluyor.

Orta ve büyük eller için tasarlanan DeathAdder'ın ergonomik şekli, avuç içi tutuşu seven kullanıcılar için ideal.

Razer DeathAdder V2, Razer’ın Focus+ Optik Sensörü, Optik Fare Anahtarları ve Razer Speedflex Kablosu ile geliyor.

Performans

DeathAdder V2, Razer Synapse 3 ile tamamen özelleştirilebilen 8 programlanabilir düğme sayesinde size HyperShift aracılığıyla makrolara ve ikincil işlevlere hızlı erişim sağlıyor. Synapse 3 aracılığıyla kullanılan HyperShift özelliği, oyuncuların kendi belirledikleri shift tuşu veya herhangi başka bir tuş ile istedikleri düğmeye ikincil işlev atamasına imkân sunuyor.

DeathAdder V2, 5 profile kadar kullanıcı ayarının fare içine kaydedilmesini sağlayan Gelişmiş Yerleşik Bellek özelliğine sahip. Razer Chroma RGB desteği, oyuncuların renk düzenini kişiselleştirmelerini ve DeathAdder V2'yi diğer Razer Chroma özellikli cihazlarla senkronize etmelerini sağlıyor.

Razer DeathAdder V2, 69.99$ / 79.99€ fiyatıyla 14 Ocak'ta satışa çıktı.

Basilisk V2

Razer Basilisk V2, DeathAdder V2 ile benzer geliştirmelere sahipken Basilisk ailesinin kişiselleştirme özelliklerini de koruyor. DeathAdder V2 ile aynı teknolojilerle donatılmış olan Basilisk V2, 11 programlanabilir düğmeye sahip.

Kişiselleştirme

11 programlanabilir düğmeye sahip olan oyuncular, ihtiyaç duydukları oyun içi komutları atama konusunda esnekliğe sahip oluyorlar. Hypershift teknolojisi etkinleştirildiğinde, oyuncular elindeki özelleştirilebilir tuş sayısını ikiye katlayabilirler. Basilisk V2, kişisel kaydırma tekerleği direnci de sunuyor.

Basilisk V2, %100 PTFE fare ayağı ve Razer Speedflex Kablosu ile geliyor.

Basilisk V2, 79.99$ / 89.99€ fiyatıyla 14 Ocak'ta satışa çıktı.

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