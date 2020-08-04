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Razer, Halo Infinite için lisanslı oyun cihazlarını duyurdu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.08.2020 12:21 | Son Güncelleme

Razer, Halo serisinin yeni oyunu Halo Infinite için lisanslı Xbox ve PC oyun çevre birimleri geliştirmek üzere 343 Industries ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Razer, Halo Infinite için lisanslı oyun cihazlarını duyurdu

Razer, çok beklenen premium ürünü Halo Infinite için 343 Industries ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Lisans hakları Razer’ın hem Xbox hem de PC için oyun çevre birimleri de dahil olmak üzere birden fazla lisanslı ürün geliştirmesine olanak tanıyacak.

Yılın sonlarına doğru gelmesi beklenen ve Xbox Series X’in çıkış oyunlarından bir tanesi olan Halo Infinite, ilk olarak E3 2018’de duyuruldu. Oyun, tarihi Master Chief’in destanına yeni bir bölüm ekleyecek.

Bu ortaklık, daha önceden üretilmiş olan HyperSense dokunsal (haptic) geri bildirimli Xbox’ın ilk kablosuz kulaklığı olan Xbox One için Nari Ultimate ile konsolun ilk kablosuz klavye ve faresi olan Xbox One için Razer Turret gibi ürünlerde olduğu üzere Xbox’a inovatif yeni çevre birimleri getirmeye olanak sunacak. Bu ürünlerin yanı sıra Razer’ın ödüllü Wolverine oyun kumandası serisi de Microsoft’un yakında çıkartacağı Xbox Series X video oyun konsolu ile uyumlu olacak. Ayrıca Razer, bu yıl piyasaya sürülmesi planlanan yeni Xbox ürünlerinden oluşan geniş bir yelpaze sunmaya da hazırlanıyor

Razer’ın Halo Infinite ürünleri ve yeni Xbox çevre birimleri hakkında daha fazla ayrıntı önümüzdeki aylarda açıklanacak.

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