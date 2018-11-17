Razer’in en iddialı mekanik klavyelerinden biri

Razer Blackwidow Elite’i ilk kez elimize aldığımızda hissettiğimiz şey, “güç” oldu. Oldukça dayanıklı bir tasarıma sahip olan klavye, aynı zamanda az yer kaplayan bir tasarım çizgisini kullanıyor.

Razer Blackwidow Elite mekanik oyuncu klavyesi inceleme



Klavyenin iki kademeli arka ayakları sayesinde masanızda rahat konumlandırma yapabiliyorsunuz. Sol yan tarafına baktığımızda da USB 2.0 bağlantı noktası ve özellikle kısa kablolu kulaklıklarınızı kullanabileceğiniz 3.5mm giriş yer alıyor. Bunlar güzel detaylar.

Ürünün sağ üst tarafında ses tuşları ve bir de ses barı yer alırken, daha rahat bir kullanım için mıknatıslı yumuşak pad’ini de kullanabiliyorsunuz. Evet, özellikle yükseklik hassasiyeti olan oyuncuların bileklerini daha rahat konumlandırabilmeleri için böyle bir çözüm sunulmuş, ki uzun süreli kullanımlarda da terlemeye yol açmıyor.

Ürünün pek hoşumuza gitmeyen tarafı ise, Türkçe karakterli tuşlara yer vermemiş olması. Bunun yanında Enter tuşu da klasik tasarım formundan uzak, ince bir tasarımla geliyor. Bu da özellikle ilk günlerde çoğu kullanıcıyı zor durumda bırakabilecek bir detay.