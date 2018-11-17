Razer’in en iddialı mekanik klavyelerinden biri

Razer Blackwidow Elite’i ilk kez elimize aldığımızda hissettiğimiz şey, “güç” oldu. Oldukça dayanıklı bir tasarıma sahip olan klavye, aynı zamanda az yer kaplayan bir tasarım çizgisini kullanıyor.
Razer Blackwidow Elite mekanik oyuncu klavyesi inceleme
Klavyenin iki kademeli arka ayakları sayesinde masanızda rahat konumlandırma yapabiliyorsunuz. Sol yan tarafına baktığımızda da USB 2.0 bağlantı noktası ve özellikle kısa kablolu kulaklıklarınızı kullanabileceğiniz 3.5mm giriş yer alıyor. Bunlar güzel detaylar.
Ürünün sağ üst tarafında ses tuşları ve bir de ses barı yer alırken, daha rahat bir kullanım için mıknatıslı yumuşak pad’ini de kullanabiliyorsunuz. Evet, özellikle yükseklik hassasiyeti olan oyuncuların bileklerini daha rahat konumlandırabilmeleri için böyle bir çözüm sunulmuş, ki uzun süreli kullanımlarda da terlemeye yol açmıyor.
Ürünün pek hoşumuza gitmeyen tarafı ise, Türkçe karakterli tuşlara yer vermemiş olması. Bunun yanında Enter tuşu da klasik tasarım formundan uzak, ince bir tasarımla geliyor. Bu da özellikle ilk günlerde çoğu kullanıcıyı zor durumda bırakabilecek bir detay.
Yeşil switch’ler ile sesinizi herkes duysun, performansınızı herkes görsün
Razer Blackwidow Elite’ta yeşil tuş switch’leri kullanılıyor. Tuşlara basış hissi çok güzel ve çok hızlı cevaplar alabiliyorsunuz. Online oyunlarda etkisini daha iyi anlıyorsunuz. Öte yandan, tuş başına 80 milyona kadar basma ömrü bulunan yeşil switch’lerin çok sesli çalıştığını, özellikle ofis ortamlarında iyi bir tercih olmayacağını söylemeliyiz. Fakat ateşli bir oyuncu iseniz, rakiplerinize bir nevi ayak seslerinizi bu tuşlar aracılığıyla iletebilirsiniz.
Tabii istediğiniz tuşları makro tuş olarak atayabiliyor, oynadığınız oyunlara göre düzenlemeler yaparak farklı profiller oluşturabiliyorsunuz. Razer, size 5 farklı profil oluşturarak bunları kaydetmeniz ve istediğiniz anda kullanabilmeniz imkanını sunuyor. İsterseniz oyun modunu da aktifleştirerek bazı tuşları devre dışı bırakabiliyorsunuz. Burada Razer’ın ücretsiz yazılımı Synapse 3’ün önemi büyük. Çünkü aynı zamanda RGB aydınlatma sistemi üzerine düzenleme ve özelleştirmeler de yapabiliyorsunuz.
Toparlamak gerekirse…
Razer Blackwidow Elite mekanik oyuncu klavyesinin dayanıklı tasarımı gerçekten çok hoş. Sağ üst kısımda konumlandırılan medya tuşları ve sol yan tarafta konumlandırılan USB, 3.5mm kulaklık girişi gibi detaylar da güzel. Tuşların basış hissi, performanslı çalışması ve RGB sistemi de başarılı. Ek olarak bileklerinizin konforu için hazırlanan mıknatıslı pad’i de unutmayalım. Tekrar etmek gerekirse can sıkıcı tarafları ise, enter tuşunun ufak boyutlarda tasarlanması ve Türkçe karakterlerin yer almayışı.
Ürün, ülkemizde 1000 TL civarı satış fiyatına sahip ve biraz daha uygun fiyata sahip olmasını isterdik.
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