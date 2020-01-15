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  4. Razer Kraken Ultimate: Sesi silahınız yapın

Razer Kraken Ultimate: Sesi silahınız yapın

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

Özellikle online oyunlarda donanım detaylarından bağlantı hızına kadar pek çok unsur çok önemli. Haliyle bu unsurlar arasında işitsel detaylar da var. Razer, güncel ürünlerinden Kraken Ultimate oyuncu kulaklığıyla oldukça iddialı.

Razer Kraken Ultimate: Sesi silahınız yapın

Razer Kraken Ultimate’in güzel bir tasarımı var. Ürünün tasarım detayları, onun ne kadar güçlü ve kullanışlı olduğunu da kanıtlıyor. 50mm sürücülere sahip kulaklıkların pedleri gayet yumuşak ve uzun süreli kullanımda terleme, ağrı gibi can sıkıcı gelişmelere imkân vermiyor. Hatta tasarım, gözlüklü kullanıcılar için de düşünülmüş. Yani aynı anda hem gözlük hem de kulaklığınız takarak uzun süreler oyunlar oynayabilir, bir şeyler izleyebilirsiniz.

Kulaklıkta alüminyum ve çelik malzemelerden yararlanılarak esnek ve sağlam bir iskelet oluşturulmuş. Kafanıza göre ayarlamaları rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ufak detaylar da çok hoş.

Ürünün bir de mikrofonu var. Kullanım ihtiyacınıza göre yuvasından çıkararak uzatabiliyorsunuz. Açıkken de LED ışığı yanıyor ve dış seslere karşı izolasyon sayesinde sadece sizin sesinizi alarak karşı tarafa berrak bir kalitede ulaştırabiliyor.

Kulaklığın 2 metre uzunluğunda örgü kablosu var ve USB bağlantı aracılığıyla PC’nize bağlayabiliyorsunuz. Kablo gayet sağlam ve uzunluğu da ev kullanımı için yeterli. Tabii böyle bir kulaklığı dışarıda, akıllı telefonunuzla kullanmanız uygun değil.

THX sertifikasına sahip olan cihaz, normal 7.1 surround kulaklıklara kıyasla daha berrak, daha güzel sesler verebiliyor ve bu, 360 derece ses olarak tanımlanıyor. Yani bir şeyler oynuyorken, izliyorken ya da dinliyorken, sizin bir nevi atmosferin içine giriş yapabilmeniz hedefleniyor.

Yaptığımız denemelerde, Razer Kraken Ultimate kulaklığın ses kalitesinden oldukça memnun kaldık. Net tizler ve derin bass’lar alabildik. Özellikle online oyunlarda, en ufak işitsel detayları bile rahatlıkla duyabiliyor ve ona göre önlem alarak rakiplerinizin birkaç adım önüne geçebiliyorsunuz.

Son olarak, en yüksek ve en yüksek ses seviyesinin biraz altında kullandığınızda, dışarıda olanları duymuyorsunuz. Bir nevi dış dünyadan soyutlanıyorsunuz, ama… Bu esnalarda kulaklık da biraz ses sızdırıyor ve yakınlarınızda birileri varsa sesleri duyabiliyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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