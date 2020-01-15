Razer Kraken Ultimate: Sesi silahınız yapın

Razer Kraken Ultimate’in güzel bir tasarımı var. Ürünün tasarım detayları, onun ne kadar güçlü ve kullanışlı olduğunu da kanıtlıyor. 50mm sürücülere sahip kulaklıkların pedleri gayet yumuşak ve uzun süreli kullanımda terleme, ağrı gibi can sıkıcı gelişmelere imkân vermiyor. Hatta tasarım, gözlüklü kullanıcılar için de düşünülmüş. Yani aynı anda hem gözlük hem de kulaklığınız takarak uzun süreler oyunlar oynayabilir, bir şeyler izleyebilirsiniz.

Kulaklıkta alüminyum ve çelik malzemelerden yararlanılarak esnek ve sağlam bir iskelet oluşturulmuş. Kafanıza göre ayarlamaları rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ufak detaylar da çok hoş.

Ürünün bir de mikrofonu var. Kullanım ihtiyacınıza göre yuvasından çıkararak uzatabiliyorsunuz. Açıkken de LED ışığı yanıyor ve dış seslere karşı izolasyon sayesinde sadece sizin sesinizi alarak karşı tarafa berrak bir kalitede ulaştırabiliyor.

Kulaklığın 2 metre uzunluğunda örgü kablosu var ve USB bağlantı aracılığıyla PC’nize bağlayabiliyorsunuz. Kablo gayet sağlam ve uzunluğu da ev kullanımı için yeterli. Tabii böyle bir kulaklığı dışarıda, akıllı telefonunuzla kullanmanız uygun değil.