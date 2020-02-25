Razer oyuncu ailesini genişletti

Ürünün tasarım hatlarına baktığımızda, Razer DeathAdder v2’nin ilk önceki DeathAdder ile neredeyse aynı tasarım hatlarına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabii buradaki tasarımda ufak tefek düzenlemeler ve iyileştirmeler mevcut. Şunu söylemeliyiz ki bu mouse, ufak elli ve sağ elini tercih eden oyuncular için gerçekten iyi bir seçenek.

RAZER DEATHADDER V2 ÖZELLİKLERİ

Aslında ağırlığından kullanılan optik sensöre, programlanabilir tuş sayısından tıklama dayanıklılık ömrüne kadar Razer DeathAdder v2’nin çok daha iyi olduğunu söylemeliyiz.

Razer DeathAdder v2, Razer’ın Focus+ optik sensörüyle geliyor. 20 bin DPI değerini sunan bu sensör, sizi adeta kaykay yaparken bir yandan da düşmanlarını ortadan kaldıran bir Terminator’e dönüştürebilir. Sanıyoruz akıcılık konusunda bu iyi bir örnek olmuştur. 85 gram ağırlıkta olan ürün, hafızasında 5 farklı oyun profilini tutabiliyor ve alt kısmındaki tuş sayesinde profiller arasında geçişler yapılabiliyor.

Ve gelelim oyun performansına, yani en önemli detaya. Az evvel de belirttiğimiz gibi, ürünün tasarımı sayesinde elde sağlam bir tutuşu var. Böylece oyunlarda adımlarınızı sağlam atabiliyorsunuz. Özellikle PUBG ve Call of Duty gibi online tarafta çok fazla tercih edilen oyunlarda bu tip bir mouse ile rahatlıkla yol alabilirsiniz. Ayrıca, mouse’u kullanmak için bir mouse pad’e ihtiyacınız da yok, düz bir zemindede (ahşap örneğin) iyi bir performans sunuyor.