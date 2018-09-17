Razer Phone 2, 10 Ekim’de tanıtılacak

Bildiğiniz gibi Razer yeni akıllı telefonu Phone 2’yi çok yakında satışa sunacak. Bir süredir gündemde olan telefonunun tanıtımına hazırlanan Razer, Phone 2’nin tanıtılacağı etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı. Böylece telefonun tanıtılacağı tarih resmiyet kazandı.

Razer tarafından gönderilen davetiyelere göre Phone 2, 10 Ekim’de Hollywood’da düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtılacak. Daha önce çıkan sızıntılardan telefonun Snapdragon 845 yonga seti kullanacağı ve 8 GB RAM + 512 GB depolama alanı ile geleceği biliniyor.

Ekim ayı telefon dünyası için oldukça hareketli geçecek gibi duruyor. Phone 2’nin yanı sıra LG V40 ThinQ, Huawei Mate 20 ve Pixel 3 de ekim ayında tanıtılacak.

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