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Razer Phone 2, 10 Ekim’de tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.09.2018 09:19 | Son Güncelleme

Razer yeni akıllı telefonunu tanıtacağı etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı. Bu davetiyeler ile birlikte Razer Phone 2’nin tanıtım tarihi kesinleşti.

Razer Phone 2, 10 Ekim’de tanıtılacak

Bildiğiniz gibi Razer yeni akıllı telefonu Phone 2’yi çok yakında satışa sunacak. Bir süredir gündemde olan telefonunun tanıtımına hazırlanan Razer, Phone 2’nin tanıtılacağı etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı. Böylece telefonun tanıtılacağı tarih resmiyet kazandı.

Razer tarafından gönderilen davetiyelere göre Phone 2, 10 Ekim’de Hollywood’da düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtılacak. Daha önce çıkan sızıntılardan telefonun Snapdragon 845 yonga seti kullanacağı ve 8 GB RAM + 512 GB depolama alanı ile geleceği biliniyor.

Ekim ayı telefon dünyası için oldukça hareketli geçecek gibi duruyor. Phone 2’nin yanı sıra LG V40 ThinQ, Huawei Mate 20 ve Pixel 3 de ekim ayında tanıtılacak.

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Anahtar Kelimeler:
razer phone 2 Razer teknoloji

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