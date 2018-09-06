Razer Phone 2 için geri sayım başladı

Hatırlanacağı üzere Razer, geçtiğimiz yıl oyun odaklı bir akıllı telefon tanıtmıştı. Razer Phone ismi ile satışa sunulan cihaz, özünde amiral gemisi kıvamında bir telefondu. Bu telefonun hali hazırda satışta olan amiral gemisi modellerinden en üstün özelliği ise üstün soğutma sistemi ve ekran yenileme hızıydı. Nitekim Razer Phone, Xiaomi Black Shark, Nubia Red Magic, Asus ROG Phone ve Honor Play gibi oyun odaklı modellere de öncülük etmiş oldu. Şimdi ise Razer Phone 2 için geri sayıma geçilmiş durumda.

Razer’ın şu aralar üzerinde çalıştığı Razer Phone 2’nin bu yılın son çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Sızdırılan son bilgilere göre Razer Phone 2, Qualcomm’un yeni nesil yonga seti Snapdragon 855 ile gelecek. Hatta telefonun Snapdragon 855’i kullanan ilk model olacağı iddiaları da mevcut.

Öte yandan, Razer’ın oyun odaklı ilk telefonunda yaklaşık olarak 17 milyon dolarlık bir gelir elde ettiği belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere telefonun lansman fiyatı 700 dolar olarak açıklanmıştı. Sonradan bir dizi indirim olsa da Razer Phone’un fiyatı öyle çok aşağılara düşmedi. Bu bağlamda Razer Phone’un dünya genelinde 25.000 adet civarında sattığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Görünen o ki bu rakam yeni Razer Phone için yeterli oldu.

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