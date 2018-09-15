Razer Phone 2 ne zaman tanıtılacak?

Oyuncu telefonu devrimini başlatan markaların başında gelen Razer'ın, ikinci modeli Razer Phone 2 üzerinde çalıştığını daha öncesinde biliyorduk. Hatta bu modele dair bazı görüntülerde internete sızdırılmıştı.

Sızdırılan görselin bir kısmında 10 Ekim yazıyordu ancak sadece bir sızıntı olduğu için kesinlik payı verememiştik. Ve sonunda resmi açıklama ilk ağızdan geldi. Razer tahminleri boşa çıkarmadı ve kilit ekranında yazan tarihte, yani 10 Ekim 2018’de Razer Phone 2’nin tanıtılacağını doğruladı.

Şu an için tasarım ve donanım dışında herhangi bir fark içermediği düşünülen Razer Phone 2 için basın davetiyeleri de gönderilmeye başlandı.

Özelliklerine gelecek olduğumuzda cihaz, AnTuTu’da belirtildiği üzere 512 GB’lık depolama alanına, 8 GB’lık RAM’e ve Android 8.1 sürümüne sahip olabilir. Gücünü Snapdragon 845’den alacağı düşünülen Razer Phone 2; ROG Telefon, Xiaomi Black Shark ve diğer son model cihazlarla da rekabet edebilecek yeterlilikte olacak gibi duruyor.

Bakalım oyuncu telefonu sektöründe bu sene kim liderlikle yılı sonlandıracak hep beraber bekleyip göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

