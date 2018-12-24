Razer Quartz Edition – Lancehead Tournament Edition Mouse İnceleme

Kablolu olan Lancehead Tournament Edition Mouse, 106 gram ağırlığında ve dört renge sahip. Pembe seçiminde, mat tonlara sahip olan mouse, her iki tarafta hafif girintili ikişer tuşa sahip. Aynı zamanda üst kısmında 16000 DPI’a kadar çıkan ayar tuşları da var.
Lancehead TE’nın yanları kavrama işlevini mükemmelleştirmek için ek dokulu kauçuk malzemeyle kaplı. Mouse’un hemen altında ise teflon ayaklar yer alıyor ve yumuşak harekette bu arkadaşlar önemli rol oynuyorlar.
Elbette bugünlerde oldukça önemli olan ve her oyuncunun sahip olmayı amaçladığı RGB aydınlatmayı es geçmemek gerek. Razer, Lancehead TE’nın Chroma desteğinde oldukça iyi bir iş çıkartmış.
Mouse’un kaydırma tekerleğinde ve logosundaki ışınlandırma, yan taraflarında da yer alıyor ve bunları Razer Synapse uygulamasından dilediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. Uygulamayı PC’nize indirdiğinizde aydınlatma, performans ve kalibrasyon kısmında kendi profillerinizi oluşturabiliyorsunuz ya da RGB özelliğini tamamen kapatabiliyorsunuz. İçinde oynayabileceğiniz 16,8 milyon renkte solunum ve darbe efektleri kullanabiliyorsunuz. Hatta solak kullanım için çeşitli ayarlar da yapabiliyorsunuz.
Lancehead TE, çok yönlü bir mouse. Sol el kullanan oyuncular, mouse’un tutuş hissinde önemli rol oynayan yan kauçuk malzemeye muhtemelen bayılacaklar. Rahat kullanımıyla birlikte, elinize mouse’a hemen adapte olacak. Özellikle parmak uçlarınızı daha sert vuruşlar için kullanıyorsanız, mouse tuşlarının tıklamasının kolay olduğunu bilin.
Mouse’un hafif kıvrımlı arka ucu avuç içinin daha rahat etmesini sağlıyor. Hangi tutuş stilini kullanmayı tercih ederseniz edin, Lancehead TE bir eldiven gibi oturuyor. Pek tabii ki mouse, dizayn noktasında herkes için mükemmel değil. Büyük ele sahip oyuncular için Lancehead TE’nin yan tuşlarının boyutu sıkıntı yaratabiliyor.
Performans
Daha önce Razer’ın mouse’larından birini kullandıysanız, yüksek performansa hazırsınız demektir. Lancehead TE, performans konusunda istediğinizi verecek kalitede. “Omron switch” oldukça kaliteli ve basması da bir o kadar tatmin edici. Scroll tuşu (kaydırma tekerleği) gevşek değil ve sıkı. 5G optik sensörler 16000 DPI ve 50 milyon tıka kadar çıkıyor. Mouse’un optik sensörü inanılmaz derecede pürüzsüz ve etkileyici bir deneyim sunuyor.
Synapse sayesinde Lancehead’in kendi belleğinde 4’e kadar profil saklayabiliyorsunuz ve istediğiniz zaman, istediğiniz yerde ulaşabilmek için bulut hafızayı kullanabiliyorsunuz. Makrolar yükleyebilir, düğmelere yeni atamalar yapabilir ve bu geçişleri de hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Profilleri mouse’un yan tarafındaki tuşlara atayabilirsiniz. Bu, aynı zamanda mouse’u başka PC’ler arasında geçiş yaparken ayarlarınızı korumanıza izin verir.
Mouse ile birlikte geçirilen zamanda özellikle FPS oyunlarında performans oldukça başarılı. Sensör performansı mükemmel, ayrıca pürüz olsun veya ani hızlanma, yavaşlama gibi bir durumla da karşılaşmıyorsunuz. Mouse’u test ettiğimiz oyunlar arasında, CS:GO, DotA 2, Battlefield V, Jagged Alliance: Rage, Rainbow Six Siege, Fortnite ve Overwatch yer alıyor. Bu oyunlarda mouse, her oyuncunun beklediği performansla öne çıkıyor.
Fiyat ve Sonuç
Mouse, tek başına 437 – 640 TL arasında değişen fiyat etiketine sahip. Doğal olarak bazılarınız için bu fiyat fazla gelebilir. Oyuncu mouse’u lazım derseniz, Lancehead TE tercih edilebilecek isimlerden. Quartz Edition sayesinde tekrar pembiş pembiş yıldızı parlayan Lancehead TE, çok çeşitli ışıklandırması, rahat kullanımı, basması tatmin edici tuşları, kaliteli performans derken oyuncuların kalbini rahatça çalabilir. Solak oyuncular için de aynı kaliteye sahip olması önemli bir artı. Tabii pembe kısmı, biraz kişisel. Biz bayıldık, orası ayrı mesele.
Razer Quartz Edition – Lancehead Tournament Edition Mouse İnceleme
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