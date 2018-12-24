Razer Quartz Edition – Lancehead Tournament Edition Mouse İnceleme

Kablolu olan Lancehead Tournament Edition Mouse, 106 gram ağırlığında ve dört renge sahip. Pembe seçiminde, mat tonlara sahip olan mouse, her iki tarafta hafif girintili ikişer tuşa sahip. Aynı zamanda üst kısmında 16000 DPI’a kadar çıkan ayar tuşları da var.

Lancehead TE’nın yanları kavrama işlevini mükemmelleştirmek için ek dokulu kauçuk malzemeyle kaplı. Mouse’un hemen altında ise teflon ayaklar yer alıyor ve yumuşak harekette bu arkadaşlar önemli rol oynuyorlar.

Elbette bugünlerde oldukça önemli olan ve her oyuncunun sahip olmayı amaçladığı RGB aydınlatmayı es geçmemek gerek. Razer, Lancehead TE’nın Chroma desteğinde oldukça iyi bir iş çıkartmış.

Mouse’un kaydırma tekerleğinde ve logosundaki ışınlandırma, yan taraflarında da yer alıyor ve bunları Razer Synapse uygulamasından dilediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. Uygulamayı PC’nize indirdiğinizde aydınlatma, performans ve kalibrasyon kısmında kendi profillerinizi oluşturabiliyorsunuz ya da RGB özelliğini tamamen kapatabiliyorsunuz. İçinde oynayabileceğiniz 16,8 milyon renkte solunum ve darbe efektleri kullanabiliyorsunuz. Hatta solak kullanım için çeşitli ayarlar da yapabiliyorsunuz.