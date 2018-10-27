Razer Raiju Tournament Edition: Uzun pil ömrü ve çok daha hafif

Razer Raiju Tournament Edition, yine yakın zamanda tanıtılan ve biraz daha pahalı bir sürüm olan Razer Raiju Ultimate’ten biraz farklı. Öncelikle, bu incelediğimiz üründe RGB aydınlatma sistemi bulunmuyor ve ek olarak D-Pad ile joystick’in yerini değiştiremiyorsunuz. Öte yandan, ağırlık ve pil konusu tarafında Ultimate’den daha iyi durumda. Ultimate tek şarj ile 11 saate kadar kullanım sunarken bu gamepad ise 19 saati görebiliyor. Ultimate’in ağırlığı 370 gramken bu versiyon ise 322 gram ağırlığa sahip.
Ve evet, gamepad’i elinize aldığınızda muhtemelen bir Xbox One gamepad’ini kullanıyormuşsunuz hissine kapılabilirsiniz. Zira tombul ve ellerinize tam oturan yapısıyla bu hisse kapılmanız normal. Normal Dualshock 4 ile kıyasladığımızda ise, özellikle ekstradan konumlandırılmış ve isteğe göre programlanabilen 4 tuşuyla ön plana çıkıyor. Hepsi bu mu, tabii ki hayır!
Ücretsiz uygulamasıyla daha fonksiyonel bir cihaz
Razer Raiju Tournament Edition’ın bir de ücretsiz uygulaması var. İsterseniz Android ya da iOS işletim sistemli akıllı telefonunuza Razer Raiju’yu indirebiliyor ve gamepad’inizdeki tercihlerinizi daha kolay özelleştirebiliyorsunuz. Örneğin, dövüş oyunları, FPS’ler ve aksiyon oyunlarına göre ayrı ayrı tuş profilleri atayabilir ve o anki oyun deneyimlerinize göre seçenekler arasında hızlıca geçişler yapabilirsiniz. Gerçekten kullanışlı bir uygulama.
Biraz da gamepad’in kullanımı ve performansından söz edelim. Cihazı isterseniz kutusundan çıkan kablosuyla kullanabilir, isterseniz de kablosuz olarak Bluetooth aracılığıyla kullanabilirsiniz. PS4 tarafında rahatlıkla eşleştirme yapabiliyorsunuz, ama kablosuz kullanım için PC tarafında bir Bluetooth adaptöre ihtiyacınız var, ki kutudan böyle bir şey çıkmadığını belirtelim.
Ekstra tuşlar, ekstra parmaklar demek
Az evvel de dediğimiz gibi gamepad’in ele oturuşu gayet başarılı. Malzeme kalitesi de hoş. Tuşlara basış hissiyatı tatmin edici düzeyde ve ekstra tuşlarla oyunlarda daha seri hareket ederek daha başarılı olmanız muhtemel. Örneğin, standart tetik tuşları yerine M1 ve M2’yi tercih ederek normale kıyasla daha seri ateş edebilir ve online oyunlarda rakiplerinizin hamle yapmasına fırsat tanımayabilirsiniz.
Raiju Tournament Edition, Razer’ın Bluetooth bağlantı sunan ve aynı zamanda kablolu olarak da kullanılabilen ilk gamepad’i. Uygulama desteği sayesinde de daha kullanışlı bir yapıya bürünüyor. Kendi adıma konuşmam gerekirse RGB desteği çok da önemli değil. Aksine, RGB’li versiyona kıyasla bu model daha hafif ve daha uzun pil ömrü sunuyor. Kafalara takılan tek soru işareti ise fiyatı. Ürünün 150 euro’luk bir fiyat etiketi bulunuyor. Bu arada, RGB’li ve D-PAD ile joystick’in yerleri değiştirilebilen Razer Raiju Ultimate de 200 euro’ya satılıyor. Biraz daha uygun fiyatlar olabilirdi doğrusu.
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