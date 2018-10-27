Razer Raiju Tournament Edition: Uzun pil ömrü ve çok daha hafif

Razer Raiju Tournament Edition, yine yakın zamanda tanıtılan ve biraz daha pahalı bir sürüm olan Razer Raiju Ultimate’ten biraz farklı. Öncelikle, bu incelediğimiz üründe RGB aydınlatma sistemi bulunmuyor ve ek olarak D-Pad ile joystick’in yerini değiştiremiyorsunuz. Öte yandan, ağırlık ve pil konusu tarafında Ultimate’den daha iyi durumda. Ultimate tek şarj ile 11 saate kadar kullanım sunarken bu gamepad ise 19 saati görebiliyor. Ultimate’in ağırlığı 370 gramken bu versiyon ise 322 gram ağırlığa sahip.

Ve evet, gamepad’i elinize aldığınızda muhtemelen bir Xbox One gamepad’ini kullanıyormuşsunuz hissine kapılabilirsiniz. Zira tombul ve ellerinize tam oturan yapısıyla bu hisse kapılmanız normal. Normal Dualshock 4 ile kıyasladığımızda ise, özellikle ekstradan konumlandırılmış ve isteğe göre programlanabilen 4 tuşuyla ön plana çıkıyor. Hepsi bu mu, tabii ki hayır!

Ücretsiz uygulamasıyla daha fonksiyonel bir cihaz



Razer Raiju Tournament Edition’ın bir de ücretsiz uygulaması var. İsterseniz Android ya da iOS işletim sistemli akıllı telefonunuza Razer Raiju’yu indirebiliyor ve gamepad’inizdeki tercihlerinizi daha kolay özelleştirebiliyorsunuz. Örneğin, dövüş oyunları, FPS’ler ve aksiyon oyunlarına göre ayrı ayrı tuş profilleri atayabilir ve o anki oyun deneyimlerinize göre seçenekler arasında hızlıca geçişler yapabilirsiniz. Gerçekten kullanışlı bir uygulama.