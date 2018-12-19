Razer Raiju Ultimate İnceleme

Konsolda takılmak demek, keyfi son noktasına kadar yaşamak demektir. Koltuğunuza kurulursunuz ve bacakları uzatıp, gamepad’inizle yalnız kalmaktan fazlasını istemezsiniz. Yanına biraz da sıcak çikolata. Ancak konumuz bu değildi, daha uzaklara gitmeden Razer Raiju Ultimate‘in biz oyunculara neler kattığını ve fiyat performansını biraz detaylandıralım. Ürünü, Red Dead Redemption 2, Marvel’s Spider Man, Earth Defense Force 5, FIFA 19, Gof of War, Star Wars Battlefront 2 ve Tales of Vesperia gibi oyunlarda denedik. Yıl 2016 ve Razer, Raiju ile birlikte beklentileri bir hayli yükseltti. Özellikle fiyatı nedeniyle de çokça eleştirildi. Tabii amaç, eSpor tarafına odaklanmak ve o konumda oyuncuları tatmin etmekti. Hızlısından kendi zamanımıza döndüğümüzde 1000 TL’nin üzerinde fiyatıyla Razer Raiju Ultimate, neredeyse her yönden iddialı şekilde oyuncularla buluştu. Ürünün en önemli noktası da bluetooth işlevinin olması ve garip şekilde mükemmel çalışması. Dizayn Razer Raiju Ultimate, PC desteğine sahip ve PS4 için tasarlandı. Ayrıca Sony’nin DualShock 4’ünden daha ağır. DualShock 4, 210 gram ve Razer Raiju Ultimate ise 370 gram. Bu da doğal olarak oyun deneyimlerinde alışma sürecini beraberinde getiriyor, hele ki PS4 kullanıcıysanız. Ağırlığı normalden fazla olmasına rağmen, kesinlikle bilek hareketlerinizde veya parmaklarınızda tuhaf his bırakmıyor. Tutuş ve kavrayış noktasında kullanılan malzemenin kalitesini, daha ilk elinize aldığınızda anlıyorsunuz.

Gamepad dokunuşundan hoşlanıyorsanız, muhtemelen ürünün tasarımından da hoşlanacaksınız demektir. Her ne kadar dizayn olarak Xbox gamepad’ini andırsa da Raiju Ultimate, kesinlikle DualShock 4’ün güzelliğine sahip. Tabii diğer tarafta bir de Raiju Tournament Edition gibi başka bir tatlılık da var ancak henüz kendisiyle tanışma fırsatını yakalayamadık. Raiju Ultimate’ın metal iskelete sahip analog ve yön tuşları, her an çıkacakmış gibi gözükebilir. Bu görünüşe aldanmayın. Kolayca dijital ve analog tuşlarını mıknatıslı sisteme dayalı olarak değiştirebiliyoruz. Kutu içerisinden ayrıca iç bükey kaplama sevmiyorsanız, 1 adet kauçuk analog tuş ve ek olarak bir de d-pad tarafında da yedek seçeneğe sahipsiniz. Analog ve d-pad’in mıknatıslı olması demek, pek tabii ki kafanızdaki soru işaretlerinin artacağı anlamına geliyor. Oynanış sırasında tuşlar yerinden kolay kolay çıkmıyor. Dilerseniz sol analog tuşunu iç bükey, sağ analog tuşunu dış bükeyli olarak deneyip oyun kısmında farklı tatlara ulaşabilirsiniz. Star Wars Battlefront 2’de çok çılgın deneyimler yaşadığımı itiraf etmeliyim, iyi anlamda tabii ki.

Tuşlara basma hissi son derece tatmin edici, mekanik hisse sahip olsa bile tuş yüzeyleri basınç noktasında oldukça dengeli. Dürüst olmak gerekirse özellikle Raiju Ultimate’ın tıkırtılarına ve rahatlığına alışında, başka bir gamepad tuhaf gelmeye başlıyor. Orijinal Raiju’yla benzer şekilde Ultimate üzerinde çeşitli kombinasyonlar yapabildiğimiz M1 ve M2’nin (L2 ve R2 tetikleyicileri arasında) dışında gamepad’in hemen arkasında düz şekilde yerleştirilmiş M3 ve M4 tuşları da yer alıyor. Sıkıntı nokta ise M3 ve M4 tuşlarına yanlışlıkla basmak çok kolay. Ek olarak dilerseniz L2 ve R2 tuşlarını kilitleyebiliyorsunuz. Kontrol ünitesinin alt tarafındaki ayar düğmeleri gözden kaçabilecek cinsten. Hatta basılabilir olup olmadığını bile hemen anlayamıyorsunuz ki bu tasarım kısmında önemli bir artı. Burada, gerçek zamanlı olarak düğme düzenlerini değiştirmek için bir “Profil” düğmesi, uygulamaya bağlanmak için bir “Yapılandırma” düğmesi, entegre aydınlatmayı değiştirmek için bir “Chroma” girişi ve “Seçenekler” için menü girişlerinin büyük bir bölümünü devre dışı bırakan kullanışlı bir “Kilit” düğmesi bulacaksınız.

Kurulum Raiju Ultimate hem iOS hem de Android için ücretsiz uygulamaya sahip. Raiju App sayesinde dört tuşu çok fonksiyonlu olarak programlayabiliyoruz: M1, M2, M3 ve M4. Dört ayrı renk koduyla shooter, dövüş, spor veya yarış oyun profilleri için ayrı ayrı uygulanabilecek seçenekler arasında analog çubuk hassasiyeti, titreşim gücü ve Chroma aydınlatma tercihi gibi özellikler bulunuyor. Bir profili beğeninize göre programlıyor ve profil kontrol paneli düğmesi üzerinden doğrudan Raiju üzerinden oyun oynarken hızlıca değiştirebiliyorsunuz. Performans Raiju Ultimate, PS4 bluetooth, kablolu USB ve PC bluetooth arasında kolayca geçiş yapabiliyor. USB mod, her şekilde mükemmel çalışıyor ve sıfır hatayla oyun deneyimi yaşatıyor. Tuşlara basma hissi, mekanik klavyede parmaklarınızın yağ gibi akmasından farksız. Ellerinizin büyük veya küçük olması fark etmez, kaygan olmayan zeminde terleme anında bile sıkıntı yaşamıyorsunuz. Diğer yandan Raiju Ultimate’in bluetooth tarafı ise bambaşka bir hikaye. Eşleştirme kısmı kolay ve bir kere yapmanız yeterli. Ancak multiplayer oyunlarda bluetooth deneyimi biraz hayal kırıklığı yaratabiliyor. Kablosuz olarak birkaç milisaniye arasında gecikme yaşıyor ve bu, hem PS4 tarafında hem de PC’de gerçekleşiyor. Bu durum özellikle kablolu ve kablosuz modlar arasında geçiş yaparken kolayca fark ediliyor.