Razer Seiren v2 Pro Mikrofon ve Kiyo X Kamera İncelemesi
Mynet Haber
1 saat önce
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Fragtist'te bu sefer iki ürün bir arada inceliyoruz, Razer Seiren v2 Pro Mikrofon ve Kiyo X Kamera. Razer bu ikili ile adeta sizi yayınlara başlatmak için bir başka bahane daha sunuyor! Detaylar videomuzda.
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