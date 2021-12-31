Razer Seiren v2 Pro Mikrofon ve Kiyo X Kamera İncelemesi

Fragtist'te bu sefer iki ürün bir arada inceliyoruz, Razer Seiren v2 Pro Mikrofon ve Kiyo X Kamera. Razer bu ikili ile adeta sizi yayınlara başlatmak için bir başka bahane daha sunuyor! Detaylar videomuzda.