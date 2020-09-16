Razer veri sızıntısı hakkında konuştu

Razer’ın online alışveriş bölümde yaşandığı söylenen bu sızıntıda; müşterilerin Ad-soyad, E-posta adresi, Sipariş/fatura gönderim adresi, Telefon numarası ve Sipariş numarası gibi bilgilerinin sızdırıldığı iddia edilmişti. Bugün ise Razer cephesinden konuyla ilgi ilk resmi açıklama geldi.

RAZER HASSAS VERİLER YOK DEDİ

Razer cephesi, müşterilerinin kredi kartı numaraları veya şifreleri gibi kişisel bilgilerinin sızdırılmadığını tespit ettiğini, yaşanan bu olayın hatalı sunucu yapılandırmasından dolayı kaynaklandığını belirtti. Gecikme için özür dileyen Razer, sorunu gidermek için gerekli tüm adımların atıldığını ifade etti.

Eğer kendinizi yine güvende hissetmiyorsanız; Razer hesabınızın şifresini değiştirebilir ve çift aşamalı doğrulama sistemini (2FA) açabilirsiniz.

Razer’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

“Bir güvenlik araştırmacısı tarafından; sipariş ayrıntılarını, müşteri ve sevkiyat bilgilerini açığa çıkarma potansiyeline sahip yanlış sunucu yapılandırması konusunda bilgilendirildik. Kredi kartı numaraları veya şifreler gibi hassas verilerin hiçbiri sızan bilgiler arasında bulunmamaktadır. Hatalı sunucu yapılandırması, bu sıkıntı kamuya yansımadan önce 9 Eylül’de düzeltilmişti.

Gecikme için içtenlikle özür dilerken, sorunu gidermek ve BT güvenliğimizi ve sistemlerimizi kapsamlı bir şekilde incelemek için gerekli tüm adımları attığımızı belirtmek isteriz. Tüm müşterilerimizin dijital güvenliğini sağlamaya kararlıyız.

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