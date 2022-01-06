Razer Zephyr Pro maskesini duyurdu! "Maske varken sesim boğuk çıkıyor" diyenlere

Razer, yine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin gölgesinde geçen 2021'de RBG aydınlatmalı Project Hazel yüz maskesini konsept olarak tanıtmıştı. Daha sonra bu konsept gerçek bir ürüne dönüşmüş, Razer Zephyr adıyla piyasaya sürülmüştü. CES 2022'de ise Razer, Razer Zephyr Pro adını taşıyan yeni maskesini tanıttı.

RAZER'DAN SESİNİ YÜKSELTEN MASKE: ZEPHYR PRO

Razer Zephyr Pro'daki en önemli değişiklik, yeni yüz maskesinin ses yükseltme özelliği sunacak olması. N95 dereceli maske Zephyr Pro, sesinizi hoparlörler aracılığıyla yükseltmeyi vaat ediyor. Zephyr ile neredeyse aynı görünse de, Zephyr Pro alt, değiştirilebilir filtresini çevreleyen iki hoparlör ızgarasına sahip.

Amaç ise maske takarken konuşmanızın boğuk çıkmamasını sağlamak. Razer, özelliğin sesinizi bir metrelik bir aralıkta 60 desibelde aktarabileceğini söylüyor.

RAZER ZEPHYR PRO'NUN FİYATI NE KADAR?

2022'de piyasaya çıkması planlanan Zephyr Pro için 149,99 dolarlık bir başlangıç fiyatından söz ediliyor.

