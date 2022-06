Raziye Oskay'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet! Hiçbir indirim uygulamadı... Katilden son söz: Keşke böyle olmasaydı

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Barış Can U. SEGBİS ile katılırken, genç kızın annesi Fatma İsmet Oskay, babası Murat Oskay, kız kardeşi, taraf avukatları ile Oskay ailesinin yakınları, kadın dernekleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Duruşmada konuşan sanık Barış Can U., "Konuşmak için yanına gittim. 'İstemiyorum' dedi, hakaret ve küfredince kendimi kaybedip, ateş ettim. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım" dedi. Baba Murat Oskay ile anne Fatma İsmet Oskay ise zanlının en ağır cezayı almasını istedi. Taraf avukatları ile tanıkları da dinleyen mahkemeye heyeti, zanlıya 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, zanlıya hiçbir indirim uygulamadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi'nde 10 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda, sabah erken saatte işe gitmek için evden çıkan Raziye Oskay’ın yolunu kesen eski nişanlısı Barış Can U., çıkan tartışma sonrası Raziye’ye birçok kez ateş ederek ağır yaralamış, genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan zanlı ise polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alınmış, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

''BENİ BURAYA GÖMÜN''

Raziye Oskay'ın (24) ailesi, kızlarının yıllarca zanlının baskı ve tehditlerine maruz kaldığını söylemişti. Daha ortaokuldayken başlayan ilişki genç kız için yıllar içinde kabusa dönüşürken, açılan davalar ve izini kaybettirme çabasının da Raziye’yi ölümden kurtaramadığı ortaya çıkmış, Raziye'nin öldürülmeden 15 gün önce vefat eden anneannesinin cenazesinde de ailesine, “Çok yakında beni buraya gömün. Haberlere çıkacağım, bunu göreceksiniz” dediği öğrenilmişti.

''BENİM ÇOCUĞUM HER GÜN ÖLÜYORDU''

Raziye’nin yaşadığı korku nedeniyle balonun patlama sesinde bile bayılmaya başladığını anlatan anne Fatma İsmet Oskay, “Ambulansla hastaneye götürüyordum. Kaygı, endişe, korku hepsi vardı. Ben nişandan önce de, sonra da psikolog, psikiyatr tedavisi gördüm. Üniversiteye giderken bile götürüp getirdim. Hep mutsuzdu. Her gün ne zaman öleceğinin korkusu vardı çocukta. Kendisini benimle, eşimle, ablasıyla, tüm ailemizle her gün tehdit etmişti. Dövme, darp, her şeyi yaşatmış çocuğuma. Allah mekanını cennet etsin, benim çocuğum her gün ölüyordu. Çok şikayette bulunduk, çok mahkemeye gittik ama olmadı. İlla ölmesi mi lazımdı bu olayların olması için?” ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)