Razr, 5G ile bir kez daha dirildi: Motorola Razr 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Razr serisi, katlanabilir Motorola Razr ile geçtiğimiz yıl tabiri caizse dirilmişti. Motorola'nın ikonik kapaklı telefonunu temel alan katlanabilir telefon Motorola Razr, yine kapaklı bir formdaydı ancak bu form onu Samsung Galaxy Z Flip ile benzer yapıyordu. Üstelik telefonun kağıt üzerindeki özellikleri bir amiral gemisi gibi de değildi. Motorola hakkında son gelen bilgiler, firmanın Motorola Razr'ı son model akıllı telefonlarda karşımıza çıkan yeni nesil 5G teknolojisi ile güncelleyeceğini gösteriyordu. Nitekim öyle de oldu. Motorola Razr 5G, Motorola'nın kararıyla birlikte görücüye çıktı.

MOTOROLA RAZR 5G ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Motorola Razr 5G'nin özellikleri arasında 6,2 inç büyüklüğünde 2142 x 876 piksel çözünürlüğünde katlanabilir pOLED bir ekran bulunuyor. Telefon katlanıldığında ise telefonun ön kısmında 2,7 inç büyüklüğünde 800 x 600 piksel çözünürlüğünde gOLED bir ekran daha yer alıyor. Bu ekranın hemen altında ise Motorola Razr 5G'nin 48 MP çözünürlüğündeki kamerası var. 48 MP çözünürlüğündeki kamera, aynı zamanda ana kamera olarak görev yapıyor. Razr 5G'nin iç ekranındaki ön kamera ise 20 MP çözünürlüğünde. Telefonun parmak izi okuyucusu ise arka tarafta, Motorola logosuyla sunuluyor.