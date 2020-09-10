Razr, 5G ile bir kez daha dirildi: Motorola Razr 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Razr serisi, katlanabilir Motorola Razr ile geçtiğimiz yıl tabiri caizse dirilmişti. Motorola'nın ikonik kapaklı telefonunu temel alan katlanabilir telefon Motorola Razr, yine kapaklı bir formdaydı ancak bu form onu Samsung Galaxy Z Flip ile benzer yapıyordu. Üstelik telefonun kağıt üzerindeki özellikleri bir amiral gemisi gibi de değildi. Motorola hakkında son gelen bilgiler, firmanın Motorola Razr'ı son model akıllı telefonlarda karşımıza çıkan yeni nesil 5G teknolojisi ile güncelleyeceğini gösteriyordu. Nitekim öyle de oldu. Motorola Razr 5G, Motorola'nın kararıyla birlikte görücüye çıktı.
Motorola Razr 5G'nin özellikleri arasında 6,2 inç büyüklüğünde 2142 x 876 piksel çözünürlüğünde katlanabilir pOLED bir ekran bulunuyor. Telefon katlanıldığında ise telefonun ön kısmında 2,7 inç büyüklüğünde 800 x 600 piksel çözünürlüğünde gOLED bir ekran daha yer alıyor. Bu ekranın hemen altında ise Motorola Razr 5G'nin 48 MP çözünürlüğündeki kamerası var. 48 MP çözünürlüğündeki kamera, aynı zamanda ana kamera olarak görev yapıyor. Razr 5G'nin iç ekranındaki ön kamera ise 20 MP çözünürlüğünde. Telefonun parmak izi okuyucusu ise arka tarafta, Motorola logosuyla sunuluyor.
Motorola Razr 5G Snapdragon 765G işlemcisine, 8 GB RAM'e ve 256 GB depolama alanına ev sahipliği yapıyor. Telefon gücünü ise 15W hızlı şarj desteği sunan 2,800 mAh değerindeki pilinden karşılıyor. Motorola Razr 5G'nin fiyatı ise birçok kişiyi şaşırtacak türden.
Motorola Razr 5G'nin fiyatı 1,399 dolar olarak açıklandı. Telefon orta seviye özelliklere sahip olmasına rağmen birçok amiral gemisinden çok daha yüksek bir fiyata sahip. Bunun nedeni ise tahminlere göre katlanabilir ekranın maliyeti ve güncel katlanabilir akıllı telefon piyasasının durumu. Son olarak, Motorola Razr 5G'nin ABD'de ön sipariş kaydına açıldığını belirtelim.
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