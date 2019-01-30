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RC model araba tutkunları Büyükçekmece’de buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 21:21 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, RC Model Araç tutkunlarının talebi üzerine ilçeye çok özel bir parkur ve yarış pisti kazandırdı. Başkan Akgün, normal araçların küçük versiyonları olan RC model araç tutkunları için benzersiz bir projeye imza attı.
Türkiye’de çok sayıda tutkunu var
RC model araçlar, normal yarış arabalarının küçük versiyonlarından oluşuyor. Benzin veya şarj edilerek çalışan araçlar oyuncak değil, yarış araçların küçük versiyonları. Dünya ve Türkiye’de pek çok tutkunu olan model arabaların yarışması için ülkemiz ve dünyada çok sayıda yarış ve turnuva da düzenleniyor. RC model araç tutkunlarının Başkan Akgün’den ricası üzerine harekete geçen Büyükçekmece Belediyesi, Kültürpark’ta iki yarış pistinden oluşan bir projeye imza attı. Tamamlanan ve kullanıma açılan Büyükçekmece RC Model Park sadece Büyükçekmece değil, İstanbul ve Türkiye’den de yoğun ilgi görüyor.
Büyükçekmece RC Model Park’a ilgi yoğun
Büyükçekmece RC Model Park’ta iki adet model araç yarış pisti mevcut. Pistlerden biri engebeli ve zorlu yollardan oluşan Off - Road pistiyken diğeri düz yarış pistinden oluşuyor. Açıldığı günden beri binlerce kişinin ziyaret ettiği ve büyük ilgiyle karşılanan park için Dr. Hasan Akgün’e teşekkürlerini ileten Off - Road Takım Sorumlusu Ufuk Kartal yirmi yıldır RC Model araçlarla ilgilendiğini belirterek; ’’Amaçlarımızdan biri de gençlerimizi telefondan ve internetten uzaklaştırarak model araçlar aracılığıyla sosyalleşmelerini sağlamak. Her yaştan insanın ilgili olduğu RC Model araçların uçak, tekne, araba ve drone gibi pek çok versiyonu bulunuyor. Başkan Akgün, bu hobiyle ilgilenen arkadaşlarımızın parkur ve pist alanına olan ihtiyacını Büyükçekmece RC Model Park’ı inşa ederek giderdi. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

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