RCC Başkanı Cammaert'in istifa ettiği iddiası

SANA (AA) - Yemenli taraflar arasında İsveç'te imzalanan anlaşma çerçevesinde oluşturulan Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'nin (RCC) Başkanı Hollandalı General Patrick Cammaert'in görevinden istifa ettiği öne sürüldü.

Yemen hükümetinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile birlikte dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ziyarette bulunan Cammaert, İsveç anlaşmasının uygulanması konusunda ilerleme kaydedemediği için görevinden istifa etti.

Cammaert'in, yerine başkası tayin edilinceye kadar görevine devam edeceği kaydedildi. Resmi makamlardan konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Söz konusu istifanın Husilerin engellemeleri nedeniyle alındığı iddia ediliyor. Yemen hükümetinden bir yetkili, geçen perşembe yaptığı açıklamada, El-Hudeyde kentindeki Husiler'in, Cammaert ve beraberindeki heyetin kentte hareket etmesini engellediğini belirtmişti.

- Stockholm Anlaşması

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin, ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesinin de aralarında yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı. Bölgede sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, kentten çekilme konusunda ise tarafların birbirine yönelttiği suçlamaların ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffith gözetimindeki söz konusu müzakerelerin sonucunda RRC'nin oluşturulmasına karar verilmişti. RRC'nin ilk toplantısı, Hudeyde'de BM'nin kente gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde, Husiler ile hükümet güçlerinden üçer temsilcinin katılımıyla 2-4 Ocak tarihlerinde düzenlenmişti.

