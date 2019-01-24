HABER

RCC Başkanı Cammaert'in istifa ettiği iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2019 01:02 | Son Güncelleme

RCC Başkanı Cammaert'in istifa ettiği iddiası

SANA (AA) - Yemenli taraflar arasında İsveç'te imzalanan anlaşma çerçevesinde oluşturulan Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'nin (RCC) Başkanı Hollandalı General Patrick Cammaert'in görevinden istifa ettiği öne sürüldü.

Yemen hükümetinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile birlikte dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ziyarette bulunan Cammaert, İsveç anlaşmasının uygulanması konusunda ilerleme kaydedemediği için görevinden istifa etti.

Cammaert'in, yerine başkası tayin edilinceye kadar görevine devam edeceği kaydedildi. Resmi makamlardan konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Söz konusu istifanın Husilerin engellemeleri nedeniyle alındığı iddia ediliyor. Yemen hükümetinden bir yetkili, geçen perşembe yaptığı açıklamada, El-Hudeyde kentindeki Husiler'in, Cammaert ve beraberindeki heyetin kentte hareket etmesini engellediğini belirtmişti.

- Stockholm Anlaşması

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin, ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesinin de aralarında yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı. Bölgede sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, kentten çekilme konusunda ise tarafların birbirine yönelttiği suçlamaların ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffith gözetimindeki söz konusu müzakerelerin sonucunda RRC'nin oluşturulmasına karar verilmişti. RRC'nin ilk toplantısı, Hudeyde'de BM'nin kente gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde, Husiler ile hükümet güçlerinden üçer temsilcinin katılımıyla 2-4 Ocak tarihlerinde düzenlenmişti.

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Özhaseki: İnsanların kökenlerine bakmak doğru değil (3)Özhaseki: İnsanların kökenlerine bakmak doğru değil (3)
AK Parti'li Çelik: Seçimler bizim için bir şölen, demokrasi bayramıdırAK Parti'li Çelik: Seçimler bizim için bir şölen, demokrasi bayramıdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
General Patrick Cammaert Husiler Yemen

En Çok Okunan Haberler

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

F.Bahçe için İstanbul'a geliyor!

F.Bahçe için İstanbul'a geliyor!

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti! Mustafa Sarıgül başka partiye mi geçiyor, Şişli'den aday mı?

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor

Kamer Genç'in vefatının 3. yılı

Kamer Genç'in vefatının 3. yılı

Soylu'nun 'Adam ol, sen de cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Ordu'nun Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık AK Parti'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

MHP 200 belediye başkan adayını açıkladı

MHP 200 belediye başkan adayını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.