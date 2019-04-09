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RDIF ile Rönesans Holding eğitim ve araştırma hastaneleri kuracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:28 | Son Güncelleme

Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak: -"Rönesans’ın Türkiye’de sağlık sektörü, medikal inşaat ve sağlık işletmelerinden elde ettiği tecrübeyi, bu projeyle birlikte Rusya’ya taşıyacağız."

İSTANBUL (AA) - Rusya Federasyonu’nun varlık fonu Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Rönesans Holding, Rusya’nın farklı bölgelerinde, üniversite bünyelerinde kurulacak eğitim ve araştırma hastanelerini kapsayan ortak bir projeyi hayata geçirmek üzere anlaştı.

Rönesans Holding açıklamasına göre, ilgili sözleşme bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti sırasında imzalandı.

Proje kapsamında, önde gelen Rus üniversitelerinin ve yabancı üniversitelerin tıp merkezlerine bağlanacak tek bir veri tabanı ve ortak bir teknoloji platformunun kullanılacağı, son teknolojiyle donatılmış eğitim ve şehir hastaneleri kurulacak. Bu yaklaşım, dünya standartlarında deneyim ile en gelişmiş uygulamaları, Rönesans Holding’in altyapı inşaatı, proje uygulama ve destek alanlarındaki uzmanlığı ile buluşturuyor.

RDIF-Rönesans Holding ortaklığı, yalnızca tıbbi ünitelerin kalite ve kurulum açısından üst seviyede olmalarını sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda tıbbi ekipmanların, sarf malzemelerinin, tıbbi cihazların ve ilaçların da gerektiği gibi yenilenmesini destekleyecek. Bu iş birliği, Rusya’da yeni tıbbi ekipmanların, sarf malzemelerinin, tıbbi cihazların ve temel ilaçların kullanılmasına da ön ayak olacak.

-"Bu proje ile akademik düzeydeki tıp eğitiminde kalite yükselecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen RDIF Üst Yöneticisi (CEO) Kirill Dmitriev; "RDIF ve Rönesans Holding’in başarılı ortaklığı sayesinde Rus üniversitelerinde 15 eğitim ve araştırma hastanesi kurmayı planladığımız büyük ölçekli yeni bir projeyi başlatabiliyoruz. Bu proje ile akademik düzeydeki tıp eğitiminde kalite yükselecek, biyomedikal ve dijital teknoloji alanlarındaki üst düzey bilimsel başarılardan faydalanılacak ve 'Bilim' ve 'Sağlık' adlı ulusal projelerde belirlenmiş olan hedefler gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak da "RDIF ile Rönesans arasında gerçekleşen her türlü iş birliği, Rusya ve Türkiye için de stratejik önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın birçok önemli projesinde Rönesans’ın yer aldığını vurgulayan Ilıcak, bugüne kadar sadece Rusya’da yaklaşık 1,3 milyar dolar tutarında gayrimenkul yatırımına imza attıklarını belirtti.

RDIF ile 2017’den bu yana farklı kapsamlarda iş birlikleri açıkladıklarını hatırlatan Ilıcak, şunları kaydetti:

"Bugün, Rusya’nın farklı bölgelerinde inşa edilecek, 15 eğitim ve araştırma hastanesi için ilk adımları atıyoruz. Rönesans’ın Türkiye’de sağlık sektörü, medikal inşaat ve sağlık işletmelerinden elde ettiği tecrübeyi, bu projeyle birlikte Rusya’ya taşıyacağız. 28 farklı ülkede müteahhitlik deneyimine sahip bir şirket olarak, sağlık alanında ileri teknolojiyle birlikte şekillenen bilgi birikimimizle, bu projenin Rusya’nın ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesine önemli katkı sunacağımıza inanıyoruz."

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