HABER

RDIF ilk yurt dışı temsilciliğini Suudi Arabistan'da açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 05:55 | Son Güncelleme

RDIF ilk yurt dışı temsilciliğini Suudi Arabistan'da açtı

RİYAD (AA) - Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ülke dışındaki ilk temsilciliğini Suudi Arabistan'da açtı.

RDIF tarafından yapılan ve Rusya merkezli uluslararası medya kuruluşu Sputnik'te yer alan yazılı açıklamada, ülke dışındaki ilk temsilciliğin Suudi Arabistan'da açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, temsilciliğin, faaliyetlerini daha önce varılan anlaşmalar çerçevesinde ve Suudi Arabistan'daki ortaklarla kurulan platformlar aracılığıyla yürüteceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ortak yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için Rusya-Suudi Arabistan fonu oluşturulması ihtimalinin de gündeme geldiği kaydedildi.

RDIF'ın bu adımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay Suudi Arabistan'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret öncesinde atılmış oldu.

İstanbul'da bu sabah! Trafik felçİstanbul'da bu sabah! Trafik felç
Karaman'da mobilya atölyesinde korkutan yangınKaraman'da mobilya atölyesinde korkutan yangın
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne seçilen Kömürcü kimdir?Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne seçilen Kömürcü kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
RDIF Rusya

En Çok Okunan Haberler

Güzel oyuncunun pozları olay oldu

Güzel oyuncunun pozları olay oldu

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

MSB açıkladı: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

MSB açıkladı: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri oldu

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da yangın söndürme malzemeleri satan yerde yangın!

Yangın söndürme malzemeleri satıyorlardı!

Karaman'da mobilya atölyesinde korkutan yangın

Karaman'da mobilya atölyesinde korkutan yangın

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne seçme kararı Resmi Gazete'de! Recep Kömürcü kimdir?

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne seçilen Kömürcü kimdir?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Van’da 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Van’da 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.