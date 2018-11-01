RDR 2, 3 günde 725 milyon dolar kazandırdı!

Rockstar Games tarafından PS4 ve Xbox One’a özel olarak geliştirilen Red Dead Redemption 2 geçtiğimiz hafta satışa sunulmuştu. 2010’dan bu yana yaklaşık olarak 8 senedir geliştirme aşamasında bulunan RDR 2, sonunda raflardaki yerini aldı. Oyun severler tarafından merakla beklenen yapım, yalnızca 3 gün içerisinde yapımcısını zengin etmeyi başardı.

Hatırlanacağı üzere 2013 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulan GTA 5, yalnızca 3 gün içerisinde 1 milyar dolarlık hasılata imza atmış ve rekor kırmıştı. GTA 5’in yakaladığı bu başarının ardından hiç bir oyun bu başarının yakınına bile yaklaşamamıştı.

Şimdi ise yine Rockstar Games’in elinden çıkma bir oyun GTA 5’in rekoruna göz dikti. Uzun süredir merakla beklenen Red Dead Redemption 2, yalnızca üç gün içerisinde 725 milyon dolarlık bir gelire imza attı. RDR 2 bu hasılatın yanı sıra, PSN’de en çok ön sipariş alan oyun unvanını da ele geçirdi.

Açık konuşmak gerekirse, Red Dead Redemption 2’nin böyle büyük bir başarıya imza atması pek de sürpriz olmadı. Çünkü RDR 2, 2018’in en çok beklenen oyunuydu. Muhtemelen pek çok etkinlikte de yılın oyunu ödülünü alacaktır.

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