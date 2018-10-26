RDR 2 çıkmadan, güncelleme haberi geldi

Rockstar Games’in yaklaşık olarak 8 senedir geliştirme aşamasında bulunan açık dünya oyunu Red Dead Redemption 2, sonunda raflardaki yerini alıyor.

Hatırlanacağı üzere ilk RDR oyunu 2010 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360’a özel olarak satışa sunulmuştu. Oyun severlere GTA tadında bir vahşi batı deneyimi sunan yapım, oldukça ilgi görmüştü.

Yapımcı stüdyo tarafından aktarılan bilgilere göre, Red Dead Redemtpion’ın devam oyununun yapımına hemen 2010 itibariyle başlanmış. Fakat araya giren GTA 5 ve GTA Online’ı iyileştirme çabaları, Red Dead Redemption 2’nin çıkış tarihini biraz geciktirmiş.

Nitekim uzun bir geliştirme sürecinin akabinde, RDR 2 PS4 ve Xbox One’a konuk olmaya hazırlanıyor. Oyunu ön sipariş ile satın alanlar için ön yükleme açık durumda. Fakat oyunu şimdiden yükleyenler de RDR 2’yi oynamak için biraz daha sabretmek zorunda kalacaklar.

Çünkü RDR 2’de diğer pek çok AAA oyunu gibi ilk gün güncellemesiyle gelecek.

Rockstar Games’ten yapılan resmi açıklamaya göre Red Dead Redemption 2 için gelecek olan ilk gün güncellemesi ile oyunda karşılaşılan bazı hatalar tamamen düzeltilmiş olacak.

Yapımcı ekip şimdilik güncellemenin boyutu hakkında bir bilgi vermedi. Bekleyip göreceğiz.

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