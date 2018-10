RDR 2 inceleme puanları rekora koşuyor!

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve oyun severlerin merakla bekledikleri Red Dead Redemption 2 sonunda raflardaki yerini aldı. Oyunun satışa sunulmasıyla birlikte Red Dead Redemption 2 inceleme yazıları da yayınlanmaya başladı.

Yayınlanan ilk Red Dead Redemtpion 2 inceleme yazılarına bakacak olursak, Rockstar çalışanları kusursuza yakın bir iş çıkarmışlar. Zira oyun için yayınlanan incelemelerden büyük bir çoğunluğu 90 puanın üzerinde. Hatta bu mecralardan önemli bir bölümü de RDR 2’ye tam puan vermiş. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri Red Dead Redemption 2 inceleme puanlarıyla başbaşa bırakalım.

Guardian 100

GRYOnline.pl 100

Gamersky 100

Digital Trends 100

SpazioGames 100

Telegraph 100

PSX Extreme 100

Meristation 100

Gameblog.fr 100

Easy Allies 100

Atomix 100

The Digital Fix 100

GameOver.gr 100

Game Over Online 100

Game Debate 100

Digital Chumps 100

DarkStation 100

Areajugones 100

3DJuegos

Game Informer 100

IGN Italia 100

We Got This Covered 100

Stevivor 100

TheSixthAxis 100

Twinfinite 100

Vandal 100

PLAY! Zine 100

PlayStation LifeStyle 100

Playstation Universe 100

Press Start Australia 100

Push Square 100

Gaming Nexus 100

God is a Geek 100

IGN 100

IGN Spain 100

JeuxActu 100

M3 100

COGconnected 100

DualShockers 100

EGM 100

Everyeye.it 100

Game Revolution 100

Hobby Consolas 99

The Games Machine 98

XGN 98

Merlin’in Kazanı 98

Power Unlimited 97

MMORPG.com 97

GamePro Germany 96

Multiplayer.it 96

InsideGamer.nl 95

Gamer.nl 95

Jeuxvideo.com 95

Gameplanet 95

Post Arcade (National Post) 95

PSX-Sense.nl 95

Critical Hit 95

Destructoid 95

CGMagazine 95

4Players.de 94

IGN Japan 93

The Daily Dot 90

Forbes 90

USgamer 90

Shacknews 90

Worth Playing 90

Cubed3 90

Metro GameCentral 90

GameSpot 90

Hardcore Gamer 90

Gamers Heroes 90

Video Chums 88

Slant Magazine 70

