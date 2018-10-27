RDR 2 inceleme puanları rekora koşuyor!

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve oyun severlerin merakla bekledikleri Red Dead Redemption 2 sonunda raflardaki yerini aldı. Oyunun satışa sunulmasıyla birlikte Red Dead Redemption 2 inceleme yazıları da yayınlanmaya başladı.
Yayınlanan ilk Red Dead Redemtpion 2 inceleme yazılarına bakacak olursak, Rockstar çalışanları kusursuza yakın bir iş çıkarmışlar. Zira oyun için yayınlanan incelemelerden büyük bir çoğunluğu 90 puanın üzerinde. Hatta bu mecralardan önemli bir bölümü de RDR 2’ye tam puan vermiş. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri Red Dead Redemption 2 inceleme puanlarıyla başbaşa bırakalım.
Guardian 100
GRYOnline.pl 100
Gamersky 100
Digital Trends 100
SpazioGames 100
Telegraph 100
PSX Extreme 100
Meristation 100
Gameblog.fr 100
Easy Allies 100
Atomix 100
The Digital Fix 100
GameOver.gr 100
Game Over Online 100
Game Debate 100
Digital Chumps 100
DarkStation 100
Areajugones 100
3DJuegos
Game Informer 100
IGN Italia 100
We Got This Covered 100
Stevivor 100
TheSixthAxis 100
Twinfinite 100
Vandal 100
PLAY! Zine 100
PlayStation LifeStyle 100
Playstation Universe 100
Press Start Australia 100
Push Square 100
Gaming Nexus 100
God is a Geek 100
IGN 100
IGN Spain 100
JeuxActu 100
M3 100
COGconnected 100
DualShockers 100
EGM 100
Everyeye.it 100
Game Revolution 100
Hobby Consolas 99
The Games Machine 98
XGN 98
Merlin’in Kazanı 98
Power Unlimited 97
MMORPG.com 97
GamePro Germany 96
Multiplayer.it 96
InsideGamer.nl 95
Gamer.nl 95
Jeuxvideo.com 95
Gameplanet 95
Post Arcade (National Post) 95
PSX-Sense.nl 95
Critical Hit 95
Destructoid 95
CGMagazine 95
4Players.de 94
IGN Japan 93
The Daily Dot 90
Forbes 90
USgamer 90
Shacknews 90
Worth Playing 90
Cubed3 90
Metro GameCentral 90
GameSpot 90
Hardcore Gamer 90
Gamers Heroes 90
Video Chums 88
Slant Magazine 70
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