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RE360 Gayrimenkul Buluşması

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.12.2019 12:56 | Son Güncelleme

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: - "360 bin olan turist sayısını, ilk etapta 1 milyona çıkartacağız ama EXPO ile 6 aylık dönemde en az 2 milyon turist hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın 360 bin olan turist sayısının ilk etapta 1 milyona çıkartılacağını, EXPO ile 6 aylık dönemde en az 2 milyon turist hedeflendiğini belirtti.

Savaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteği, MIPIM'in stratejik ortaklığıyla üçüncüsü düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşması'nda, Hatay'ın dünyadaki 23 medeniyetin 13'üne ev sahipliğini yaptığını anlattı.

Hatay'dan geçen Amanos Dağları'nın 2 bin 500 civarında çiçeğe ve 250 endemik bitkiye sahip olduğunu kaydeden Savaş, Hatay'da bir EXPO yapmak için başvuru yaptıklarını bildirdi.

Savaş, 2017'de Botanik EXPO'nun kazanıldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün bugündür Botanik EXPO'yu yapmaya çalışıyoruz. Botanik EXPO'nun adı Medeniyetler Bahçesi. Burayı iki bölüme ayırdık. Bir tanesi Antakya'da bir diğeri İskenderun'da. İkisi direkt 900 bin nüfusa hitap ediyor. Bunu iki fonksiyona böldük. Bir tanesinde Antakya tarafında Hatay'ın gastronomisini ön plana çıkartıyoruz. İskenderun bölgesinde ise tüm dünyadaki gastronomi şehirlerinin hem bahçelerini hem de yemek kültürlerini çıkartacağız. EXPO alanında kendi çiçeklerimiz olacak. Hatay'daki fidancılığı ön plana çıkartıyoruz. İçerisinde birçok şey olacak. Hatay yaşadıkça bu EXPO alanı da yaşayacak.''

- "Hatay'da 600'ün üzerinde yemek çeşidi var"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO ile Hatay'ın turizm ve ticaretine katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatarak, ''Yüzyıllardır Hatay ticaret merkezi olmuş. Hatay'da birçok kavim ve medeniyet yaşamasıyla beraber birçok insanın uğrak yeri olmuş. Herkes gelirken kendi yemek kültürünü getirmiş. Hatay'da 600'ün üzerinde yemek çeşidi var. Hatay UNESCO'nun 2017 yılında tescillediği gastronomi şehridir. Şehrin güzelliklerini EXPO içinde değerlendiriyoruz. 360 bin olan turist sayısını, ilk etapta 1 milyona çıkartacağız ama EXPO ile 6 aylık dönemde en az 2 milyon turist hedefliyoruz.'' diye konuştu.

Asi Nehri'nin ıslah edildiğini, tarihi eserlerin restorasyonunun yapıldığını söyleyen Savaş, Hatay'da yeni bir teleferik projesi yürütüldüğüne değindi.

Savaş, 300 yatlık bir marina projeleri olduğuna dikkati çekerek, "Ayrıca deniz otobüsleri projemiz bulunuyor. 2 tane kentsel dönüşüm projemiz var. Bunların yasal süreçlerini bekliyoruz. Herkesi Hatay'a yatırım yapmaya davet ediyoruz.'' dedi.

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş RE360 Gayrimenkul Buluşması

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