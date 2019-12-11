İSTANBUL (AA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın 360 bin olan turist sayısının ilk etapta 1 milyona çıkartılacağını, EXPO ile 6 aylık dönemde en az 2 milyon turist hedeflendiğini belirtti.

Savaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteği, MIPIM'in stratejik ortaklığıyla üçüncüsü düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşması'nda, Hatay'ın dünyadaki 23 medeniyetin 13'üne ev sahipliğini yaptığını anlattı.

Hatay'dan geçen Amanos Dağları'nın 2 bin 500 civarında çiçeğe ve 250 endemik bitkiye sahip olduğunu kaydeden Savaş, Hatay'da bir EXPO yapmak için başvuru yaptıklarını bildirdi.

Savaş, 2017'de Botanik EXPO'nun kazanıldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün bugündür Botanik EXPO'yu yapmaya çalışıyoruz. Botanik EXPO'nun adı Medeniyetler Bahçesi. Burayı iki bölüme ayırdık. Bir tanesi Antakya'da bir diğeri İskenderun'da. İkisi direkt 900 bin nüfusa hitap ediyor. Bunu iki fonksiyona böldük. Bir tanesinde Antakya tarafında Hatay'ın gastronomisini ön plana çıkartıyoruz. İskenderun bölgesinde ise tüm dünyadaki gastronomi şehirlerinin hem bahçelerini hem de yemek kültürlerini çıkartacağız. EXPO alanında kendi çiçeklerimiz olacak. Hatay'daki fidancılığı ön plana çıkartıyoruz. İçerisinde birçok şey olacak. Hatay yaşadıkça bu EXPO alanı da yaşayacak.''