Reading'deki bıçaklı saldırı hakkında neler biliniyor?

Sunday Mirror gazetesi, saldırganın daha fazla kişiyi bıçaklamasını, üzerine atlayarak onu yere yatıran bir polisin önlediğini yazdı.

Şüphelinin daha sonra Libya kökenli Khairi Saadallah olduğu açıklandı. Cumartesi günü cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Khairi Saadallah'ın daha sonra "terör eylemi" şüphesiyle tutulduğu bildirildi.

İngiltere'nin Reading kentinde Cumartesi akşamı düzenlenen bıçaklı saldırıda en az üç kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Ambulans Hizmetleri, olay yerine 5 ambulans ekibi ve bir helikopter gönderildiğini açıkladı. Neil Basu, yaralılara ilkyardımın parktaki kişiler tarafından yapıldığını söyledi.

Yaralı üç kişiden ikisinin hastaneden taburcu edildiği, bir kişinin ise durumunun stabil olduğu ve hastanede gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Reading'de polis, saldırılar sonrası akşam saatlerinde bazı evlere baskın düzenledi.

Kurbanlar hakkında ne biliyoruz?

Şimdiye kadar ismi açıklanan tek kurban bir ortaokulda tarih, siyaset ve hükümet dersi veren 36 yaşındaki James Furlong oldu.

Furlong'ın anne ve babası oğullarını "harika bir adam" olarak tanımladı ve onun için "sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak" dedi.

Gary ve Janet Furlong yaptıkları yazılı açıklamada, "İsteyebileceğiniz en iyi oğul, kardeş, amca ve partnerdi. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar için ona teşekkür ediyoruz" dedi.

Çalıştığı okuldan yapılan açıklamada da Furlong "sorumluluk bilincine sahip" ve "iyi kalpli ve nazik bir insan" olarak tanımlandı ve eğitim verdiği herkese "ilham verdiği" kaydedildi.