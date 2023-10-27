Real Madrid cephesi Arda Güler'i yeğe göğe sığdıramıyor! Ancelotti, Barcelona'ya resmen kafa tuttu...

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, hafta sonu oynanacak Barcelona derbisi öncesinde basın toplantısında açıklamalar yaptı.

"BİZDE DE ARDA GÜLER VAR"

Arda Güler'i öve öve bitiremeyen Ancelotti, "Barcelona'daki tüm gençleri seviyorum. Fermin ve Lamal gerçekten çok iyi maçlar çıkardı. Bizim de Arda Güler gibi pırlantımız var. Vini Jr., Bellingham gibi geleceği parlak gençlerimiz var." ifadelerini kullandı.

"ÇOK MOTİVEYİZ"

El Clasico'ya motive olduklarını ifade eden Ancelotti, "El Clasico maçları her zaman önemli, özel ve denk maçlardır. Bu sezonun ilk Clasico'su olacak ve maç için fazlasıyla motiveyiz. Ancak bu sezon daha birçok kez karşılaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Barcelona-Real Madrid maçı, 28 Ekim Ekim Cumartesi günü TSİ 17:15'te oynanacak.





