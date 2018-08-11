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Real Madrid'den Barcelona'ya transfer çalımı!

İSPANYA HABERLERİ  | 11.08.2018 13:24 | Son Güncelleme

Real Madrid'in Bayern Münih'te forma giyen Barcelona'nın eski futbolcusu Thiago Alcantara'yı transfer etmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

Real Madrid'den Barcelona'ya transfer çalımı!

Transfer döneminde sessiz kalan Real Madrid, bombayı patlatmak üzere! Real Madrid'in Bayern Münih'te oynayan ve Barcelona'nın eski futbolcusu olan Thiago Alcantara'yı transfer etmek istediği iddia edildi. Real Madrid'in 27 yaşındaki futbolcu için Bayern'e 45 milyon euro teklif edeceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya dönmek istediği iddia edilen İspanyol orta sahanın ayrılığına Bayern Münih'in de sıcak baktığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid barcelona thiago alcantara bayern münih

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