Real Madrid'den dev hamle!

Dünya futbolunda kaldırmadık kupa bırakmayan Real Madrid şimdi de espor dünyasında yer almak istiyor. Her geçen gün büyüyen elektronik sporlar alanında adını duyurmak isteyen Real Madrid’in hedefindeki ülke Çin oldu. abacusnews.com’un haberine göre, Asya’nın en popüler futbol oyunlarından FIFA Online 4 alanında espor yarışına katılmaya hazırlanan Real, Çin’deki dev oyun endüstrisinden pay almayı hedefliyor. Kulüp tarafından konuyla ilgili henüz açıklama gelmezken, Weibo’dan aktarılan bilgilerde imzaların atıldığı söyleniyor.

Yalnızca Çin’de oynanan ve henüz beta sürümü dahi açılmayan FIFA Online 4 takımı kuran ekip, kadrosunu Çinli oyuncularla oluşturdu.

Real Madrid Asya'daki espor pazarana yatırım yapan ilk kulüp değil. Daha önce Fransa devi PSG de LDLC Gaming’in Dota kadrosuyla anlaşarak burada pazara dahil olmuştu. Real Madrid de espora girişini Çin üzerinden yapmaktan tereddüt etmedi. Ülkede oldukça popüler olan oyun, hem PC hem de mobil üzerinden oynanabiliyor ve ücretsiz . FIFA Online 4’ün Android sürümü, PUBG, Riot Games ve Epic Games’te de pay sahibi olan Tencent tarafından çıkarıldı.

