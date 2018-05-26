Real Madrid - Liverpool | CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool Kiev'de karşılaşıyor. İşte Real Madrid - Liverpool maçının canlı anlatımı ve tüm detayları... MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

DAKİKA 7: Liverpool atağında Navas kalesini zamanında terk etti ve golü önledi. REAL MADRID - LIVERPOOL STAT: Olimpiyat

SAAT: 21:45

HAKEM: Milorad Mazic

YAYIN: Tivibu Spor 2, TRT 1 REAL MADRID: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kross, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane LIVERPOOL: Karius, Arnold, Lovren, Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Milner, Mane, Salah, Firmino

TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp REAL MADRID - LIVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi Final 2018 için en çok merak edilen konu maçın Türkiye'de hangi kanaldan yayınlanacağı. Real Madrid Liverpool final maçını TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyebileceksiniz... REAL MADRID - LIVERPOOL MAÇI ÖNCESİ BOMBA ALARMI

Real Madrid-Liverpool maçı öncesi Ukrayna’da bomba paniği yaşandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupası olan Şampiyonlar Ligi'nin sahibini bulacağı dev karşılaşma öncesi Kiev’de 5 metro istasyonu bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı. Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak mücadele öncesi İspanyol ve İngiliz taraftarlar bomba haberiyle sarsıldı. Bomba uyarısının ardından Kiev’de metro operatörü ‘istasyonlar yolculara kapatıldı ve şuan kontroller gerçekleştiriliyor’ anonsunu yaptı. Görevliler telefonla yapılan ihbarı değerlendirdi ve asılsız çıkan ihbar sonrası metro istasyonları tekrar açıldı.

MAÇ ÖNCESİ KAVGA: 2 YARALI

Real Madrid ve Liverpool’un karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde çıkan kavgada Liverpool taraftarlarından iki kişi yaralandı. Kiev Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, bir kafede çıkan kavgada iki kişinin yaralandığı bildirildi. Kavgayı çıkaran iki kişinin gözaltına aldığı kaydedilirken, yaralananların Liverpool taraftarı olduğu ortaya çıktı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko güvenlik güçlerinin hızlı bir şekilde olaya müdahale ettiğini ve gereken soruşturmanın yürütüldüğünü belirterek “Eminim ki bu tip provokasyonlar cezasız kalmayacaktır.” dedi. İKİ TAKIM ARASINDAKİ İKİNCİ FİNAL

Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvanın tarihinde 2. kez Real Madrid-Liverpool finali oynanacak. Taraflar arasındaki tek final karşılaşması, 1981'de Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı. Alan Kennedy'nin 81. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 ayrılan Liverpool, kupayı müzesine götürdü. Liverpool maçı, Real Madrid'in kaybettiği son Şampiyonlar Ligi finali oldu. Real, 1981'den sonra çıktığı 6 finali (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017) de kazandı.

SON RANDEVU 2014'TE OLDU

İki takım son olarak 2014-15 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldi. Real Madrid, Liverpool'un sahası Anfield Stadı'ndaki maçı 3-0, Santiago Bernabeu Stadı'ndaki mücadeleyi de 1-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi 2008-09 sezonundaki son 16 turu eşleşmesinde tur atlayan taraf ise Liverpool oldu. İngiliz ekibi, deplasmandaki ilk maçtan 1-0, evindeki rövanştan da 4-0 galip ayrıldı. REAL MADRID'IN İNGİLİZLERE KARŞI KARNESİ

Real Madrid, İngiliz kulüpleriyle 37 resmi maç yaptı. Bunların 15'ini kazanan İspanyol ekibi, 11'er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 52 kez fileleri havalandıran Real Madrid, kalesinde 43 gol gördü. LIVERPOOL'UN İSPANYOL KARNESİ

İspanyol takımlarıyla 37 defa karşılaşan Liverpool, bunların 14'ünü kazandı. 11 mağlubiyeti bulunan İngiliz temsilcisinin, 12 maçı da berabere bitti. 46 gol atan ve 30 gol yiyen Liverpool, İspanyol ekipleriyle İngiltere dışında oynadığı son 7 maçın 6'sını kaybetti. İSPANYOLLAR, CRISTIANO RONALDO'YA GÜVENİYOR

Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun yüksek performansına güveniyor. Fransız Zinedine Zidane teknik direktörlüğündeki Real Madrid, grup aşamasından katıldığı Avrupa'nın bir numaralı kupasında zorlanmasına rağmen tecrübesiyle adını finalistler arasına yazdırdı. Finale kadar çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergileyen İspanya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 30 kez havalandırdı, kalesinde 15 gol gördü. Real Madrid, H Grubu'nda İngiltere'nin Tottenham, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarıyla mücadele etti. Zorlu geçen maçların ardından grubunu Tottenham'ın ardından 13 puanla ikinci sırada tamamlayan Madrid ekibi, son 16 turunda Fransa'dan Paris Saint-Germain, çeyrek finalde İtalya'dan Juventus, yarı finalde ise Almanya'dan Bayern Münih'i eleyerek adını finale yazdırmayı başardı. İspanyol ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kaybettiği takımlar, grup aşamasında Tottenham ve çeyrek final rövanşında Juventus oldu. Madrid ekibi, iki maçta da sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

REAL MADRID'İ RONALDO SIRTLIYOR

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu, önceki sezonlardaki gibi Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo oldu. Yarı finale kadar forma giydiği her maçta ağları sarsan Ronaldo, turnuva tarihinde üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu unvanını elde etti. Grup aşamasında 9, son 16 turunda 3 ve çeyrek finalde de 3 kez ağları sarsan 33 yaşındaki Ronaldo, toplamda attığı 15 golle en yakın rakipleri Liverpoollu Muhammed Salah ve Roberto Firmino'nun 5 gol önünde krallık yarışında açık ara zirvede yer alıyor. Madrid ekibinde Karim Benzema 4, Marcelo 3, Gareth Bale, Lucas Vazquez, Borja Mayoral, Marco Asensio, Luka Modric, Nacho, Casemiro ve Sergio Ramos birer gol kaydetti. LIVERPOOL TEK YENİLGİYLE FİNALE GELDİ

Liverpool, final yolunda sadece bir kez mağlup oldu. Liverpool, play-off'lar dahil çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 46 gol attı, kalesinde ise 16 gol gördü. Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetiminde play-off turunda Hoffenheim'ı iki maçta da yenerek "Devler Ligi"nde gruplara kalmayı başaran Liverpool, E Grubu'nda Sevilla, Spartak Moskova ve Maribor ile mücadele etti. Grup maçlarında Spartak Moskova ve Maribor'u 7-0 gibi farklı skorlarla mağlup etmeyi başaran Klopp'un öğrencileri, E Grubu'ndan 12 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Portekiz'in Porto, çeyrek finalde İngiliz ekibi Manchester City, yarı finalde de İtalya'nın Roma takımlarını saf dışı bırakan Liverpool, finalde Real Madrid'e rakip oldu.

GOLLER SALAH VE FIRMINO'DAN

İngiliz ekibinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Muhammed Salah ve Roberto Firmino oldu. Liverpool'daki ilk yılında birçok rekora imza atan ve çok sayıda ödül kazanan Mısırlı futbolcu Salah ile Brezilyalı yıldız Firmino, play-off turundan itibaren Liverpool formasıyla 11'er gol kaydetti. İngiliz ekibinde Sadio Mane 9, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can 3, Alex Oxlade-Chamberlain 2 gol buldu. KUPA BEYİ REAL MADRID

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile karşı karşıya gelecek Real Madrid, organizasyonun bu isimle düzenlendiği dönemde kupayı art arda üçüncü kez kazanan ilk takım olarak tarihe geçmeyi hedefliyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlayan 1992-1993 sezonundan bu yana hiçbir takım, kupayı üst üste üç kez müzesine götüremedi. Real Madrid, 1992-1993'ten bu yana Kupa 1'de oynadığı 6 final maçını da kazanmayı başardı. Eflatun-beyazlı ekip, organizasyonda 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında şampiyonluk ipini göğüsledi. İspanyol temsilcisi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında oynanan 1955-1992 yıllarında ise turnuvada 6 kez şampiyonluk elde etti. Avrupa futbolunun bir numaralı kupasındaki en başarılı takım konumundaki Real Madrid, bu süreçte 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 ve 1966 yıllarında mutlu sona ulaştı. Başkent ekibi, 1962, 1964 ve 1981'de yaptığı final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı. 1980-81 sezonundaki finalde yine Liverpool ile karşılaşan Madrid temsilcisi, Alan Kennedy'nin 82. dakikada attığı golle rakibine 1-0 mağlup oldu.

ZIDANE TARİH YAZABİLİR

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, Kupa 1'de şampiyonluğa ulaşmaları halinde bir ilki başaracak. 1992-1993'ten itibaren Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda peş peşe ikinci kez kupayı kazanan ilk teknik direktör unvanını elde eden Fransız çalıştırıcı, Liverpool'a üstünlük kurmaları durumunda üst üste üç şampiyonlukla rekorunu daha da geliştirecek. Futbolculuk kariyerinde Real Madrid ile 2002'de bu başarıyı yakalayan 44 yaşındaki teknik adam, 2013-2014'te Carlo Ancelotti'nin yardımcısı olarak eflatun-beyazlılar ile yine Kupa 1 şampiyonluğuna uzanmıştı. FİNALLERİN TAKIMI REAL MADRID

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Liverpool ile karşı karşıya gelecek Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla final oynayan takım unvanını ele geçirecek. Son ismiyle 1992-1993'ten itibaren oynanan Kupa 1'de şu ana kadar Real Madrid, İtalyan ekipleri Milan ve Juventus ile birlikte 6'şar kez final oynama başarısı gösterdi. Real Madrid, Liverpool karşısında 7. kez finalde boy gösterecek.