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Real Madrid oyuncuları ve antrenörleri, diğer çalışanların maaşlarının ödenebilmesi için maaş indirimine gitti

09.04.2020 00:44 | Son Güncelleme

İspanyol spor kulübü Real Madrid, koronavirüs krizi nedeniyle maaşların azaltıldığı İspanyol kulüplerinin arasına katıldı. Futbol ve basketbol takımlarındaki oyuncular, antrenörler ve kulüp yöneticileri, maaşlarında yüzde 20'ye varan oranlarda indirimi kabul etti.

Real Madrid oyuncuları ve antrenörleri, diğer çalışanların maaşlarının ödenebilmesi için maaş indirimine gitti

İspanyol spor kulübü Real Madrid, koronavirüs krizi nedeniyle maaşların azaltıldığı İspanyol kulüplerinin arasına katıldı.

Futbol ve basketbol takımlarındaki oyuncular, antrenörler ve kulüp yöneticileri, maaşlarında yüzde 20'ye varan oranlarda indirimi kabul etti.

Kulüp bu sayede sporcu olmayan çalışanların maaşlarını ödeyebilmeyi hedefliyor.

Real Madrid'den yapılan açıklamada maaş kesintilerinin gönüllü olduğu vurgulandı.

Barcelona, Alaves ve Atletico Madrid ise hükümetin çıkardığı bir yasayı kullanarak çalışanlarının maaşlarında indirime gitmişti.

Toni Kroos maaş indirimlerini eleştiriyor

La Liga'da son maç 8 Mart'ta oynandı. Bir aydır tatilde olan ligde 26 Nisan'a kadar maç oynanmayacağı kesin.

La Liga Başkanı Javier Tebas, lige devam edip edemeyeceklerinin sağlık yetkilileri tarafından kararşaltırılacağını söylüyor. Tebas'a göre sezon tamamlanamazsa İspanyol kulüplerinin gelirleri 1 milyar euro, seyircisiz tamamlanırsa da 300 milyon euro kayba uğrayacak.

Alman futbolcu Toni Kroos, dün bir radyoya verdiği demeçte oyuncuların maaş indirimlerine karşı çıkmış ve bunun "kulüplere bağıştan başka bir şey olmadığını" söylemişti.

Kroos oyuncuların kulüplere bağış yapmaktansa kulüplerden maaşlarını alıp koronavirüse karşı mücadele veren yerlere bağışlamasının daha doğru olduğunu belirtmişti.

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