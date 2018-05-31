Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane istifa edecek

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın istifa ettiği iddia edildi. İspanyol Cadena Ser radyosu, Fransız teknik adamın kararını bugün düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracağını duyurdu.

2016 Ocak ayında Rafa Benitez'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Zidane, İspanyol devini üst üste 3 yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı. 2016-17'de de İspanya Ligi şampiyonluğu sevinci yaşayan Fransız çalıştırıcı, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada teknik direktörlüğün ne kadar zor bir görev olduğunu açıklamıştı.

