Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane istifa edecek

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın istifa ettiği iddia edildi. İspanyol Cadena Ser radyosu, Fransız teknik adamın kararını bugün düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracağını duyurdu.
2016 Ocak ayında Rafa Benitez'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Zidane, İspanyol devini üst üste 3 yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı. 2016-17'de de İspanya Ligi şampiyonluğu sevinci yaşayan Fransız çalıştırıcı, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada teknik direktörlüğün ne kadar zor bir görev olduğunu açıklamıştı.
Fernando Torres'in Sagan Tosu'ya transferini yanlışlıkla açıkladılar
FIFA, Manisaspor'u küme düşürebilir
Mohamed Salah için resmi açıklama yapıldı
Beşiktaş ve Ricardo Quaresma yol ayrımında
Aziz Yıldırım Ömer Faruk Beyaz'la sözleşme imzaladıklarını açıkladı
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman imzayı attı
Alvaro Negredo'ya teklif geldi
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri
Galatasaray'da gidecek isimler belli oldu
Martin Skrtel için şimdi de Newcastle United devrede
Trabzonspor'un yeni hocası Ünal Karaman oldu
Gökhan Zan yeniden Hatayspor'da
Milan Avrupa kupalarından men edilebilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum