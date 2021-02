Reality şovların en azgın isimleri! 'Tanıştıktan 2 saat sonra...'

Love Island, Married At First Sight, Love Island Australia gibi reality şovlara son olarak Netflix’in çok konuşulan programı Too Hot to Handle eklenmişti. Platformun yayına aldığı andan itibaren en çok izlenen programlarından biri olan Too Hot to Handle’ı izleyenler, yarışmacıların çılgınlıklarını şaşkınlıkla izlemişti. Netflix, Too Hot to Handle 2. sezon için onay verdi.

İngiltere ve Avustralya’da televizyon severlerin dikkatle takip ettiği reality şovlar o ülkelerde izlenme rekorları kırıyor. Ağırlıklı olarak cinsellik temalı olan bu programlara katılan yarışmacılar bir anda ünlü olarak, yarışmaların yapıldığı evlerden ayrıldıktan sonra bambaşka hayatlara başlıyorlar.

İşte reality şovlarda yaptıkları inanılmaz hamlelerle unutulmazlar arasına giren isimler arasında kimler var?

Martha Kalifatidis ve Michael Brunelli

Martha Kalifatidis ve Michael Brunelli çifti Married At First Sight'ı programının en popüler çiftiydi. Yarışma sonrasında da ilişkisine devam eden çiftin popülerliği Avustralya’da hala çok taze. Tutkulu romantizmlerini kameralar karşısında yaşamaktan çekinmeyen çift, sık sık çırılçıplak poz vermeyi de ihmal etmiyor.