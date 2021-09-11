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Realme, 108MP kameralı ürünü ile çıtayı yükseltti

11.09.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme 8 Pro, an itibarıyla firmanın en iddialı modellerinden bir tanesi. 108MP değerde kamera, akıllı telefonlarda nadiren karşılaştığımız bir detay. 6.4 inç değerde Super Amoled ekranı ise, bir şeyler izlemek, oynamak ve okumak için ideal.

Realme, 108MP kameralı ürünü ile çıtayı yükseltti

Telefon, 6.4 inç değerde ekrana sahip. Bu ekran, Super Amoled teknolojisi üzerine inşa edilmiş ve FHD+ çözünürlük sunuluyor. %90.8’lik bir ekran çerçeve oranından söz edebiliriz, ki bu güzel bir değer. Görüntüleme tarafında biraz daha bilgi verecek olursak, ekranda HDR10+ desteği ve 1000nit’e kadar parlaklık değeri mevcut.

Tüm bunların anlamı, ekranın daha iyi renkler üretebilmesi, dolayısıyla da görüntülerin daha net ve canlı detaylarla akıcı olarak sunulabiliyor olması. Özellikle HDR10+ destekli dizi ve film platformlarında bir şeyler izlerken görüntü kalitesi sizi büyük ihtimalle etkileyecektir.

QUALCOMM SNAPDRAGON 720G İŞLEMCİ

Qualcomm Snapdragon 720G işlemci, önceki nesle kıyasla; GPU tarafında %10, GPU ve ekran performansı tarafında da %75’lik iyileştirme sunuyor.

Ürünümüz, aynı zamanda 6GB LPDDR4X RAM ve 128GB UFS 2.1 dahili depolamaya sahip. İsterseniz microSD kart ile depolama miktarını artırma şansınız da var.

Telefonda, popüler yarış oyunlarından Asphalt 9’u uzun süre deneyimledik. Oyun, heyecanlı yapısı ve iyi grafikleriyle ön plana çıkıyor ve bu cihazda rahatlıkla oynayabildik.

Tabii görsel kalite kadar işitsel detaylar da önemli. Realme 8 Pro’da yüksek çözünürlüklü ses sertifikasına sahip bir ses sisteminin olduğunu da söylemeliyiz. Oyun deneyimlerimiz boyunca cihazda aşırı ısınma faktörüyle karşılaşmadığımızı da ekleyelim.

realme 8 pro 3

108 MP DEĞERDE ANA KAMERA

Realme 8 Pro, arka tarafında yapay zekâ destekli dörtlü kamera sistemine sahip: 108 + 8 + 2 + 2MP. Tabii bu dörtlü içinde en çok dikkatimizi çeken, 108MP’lik kamera. Samsung’un güçlü ISOCELL HM2 sensörünü kullanan bu kamera, deyim yerindeyse “zirve” anlamını taşıyor.

Tam 12000×9000 çözünürlükten söz edebiliriz. Ayrıca bu kameramız, f/1.88 açıklık değerine sahip. Yani hem iyi ışıklı ortamlarda hem de düşük ışıklı ortamlarda net detaylar yakalayabilirsiniz.

8MP değerde kameramız, sunduğu 119 derecelik ultra geniş açı faktörü sayesinde; dar alanlarda daha fazla detay, kalabalık grup çekimleri ve manzara çekimleri için güzel performans sunuyor. 2MP değerde makro kamera ile 4cm’lik mesafeden yakın plan detaylar elde edebilirken, 2MP derinlik sensörü sayesinde de arka plan detaylarını bulanıklaştırarak ön plandaki kişi ya da objeleri net detaylarla yakalayabilirsiniz.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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