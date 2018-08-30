Realme 2 özellikleri ile göz dolduruyor!

Oppo, geçtiğimiz yıl karşımıza Realme modeli ile çıkmıştı. Orta segment Android telefon pazarına yeni bir soluk kazandıran Realme’nin yakında yeni modelinin tanıtılacağı geçtiğimiz ay belli olmuştu. Bugün ise Realme 2 olarak isimlendirilecek olan telefonun özellikleri komple sızdı.

Realme 2, 6.2 inç büyüklüğünde 19:9 oranında çentikli ekran ile gelecek. Bu ekran 720 x 1520 piksel çözünürlüğünde olacak. Ekranın kasaya oranı ise yüzde 88.8 olarak belirlenmiş durumda.

Telefonun kalbinde ise Qualcomm Snapdragon 450 yonga setinden alıyor. 14nm üretim süreci ile üretilen bu yonga seti 1.8 GHz hızında çalışıyor. Telefonun RAM bölümünde ise iki farklı opsiyon yer alacak. Bunlardan ilki 3 GB RAM + 32 GB depolama iken diğeri ise 4 GB RAM + 64 GB depolama olacak.

13 Megapiksel + 2 Megapiksel çift arka kamera kurulumun yer alacağı telefon, yapay zeka teknolojisi sayesinde kaliteli fotoğraflar çekebilecek. Telefonun ön bölümünde ise 8 Megapiksellik kamera yer alacak.

Kutusundan Android 8.1 Oreo tabanlı ColorOS 5.1 işletim sistemi ile çıkacak olan Realme 2, yüz tanıma teknolojisi ve parmak izi okuyucusuna sahip olacak. 4.230 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek olan Realme 2, ilk olarak Çin pazarında satışa sunulacak.

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