Realme 5 Pro: Şık tasarım, büyük ekran bol kamera

184 gram ağırlıktaki telefon, 8.9mm kalınlıkta ve yanlardan yumuşatılmış tasarım hatları sayesinde tek elde kolay bir kullanımı var.

Telefonun kristal yeşil ve parlak mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği var ve kavislendirilmiş parlak tasarım, aynı zamanda su sıçramalarına karşı da dayanıklı.

Arka yüzeyi, “kristal” olarak nitelendirilen bir tasarım diline sahip. Keskin hatlarda ve gelen ışık düzeyine göre farklı tonlara bürünerek ortaya güzel görüntüler çıkarabiliyor. Tabii her parlak yüzeyli telefonda olduğu gibi bu üründe de kir ve parmak izi tutma durumu var, ama ürünün kutusundan şeffaf koruyucu kılıf da çıkıyor. Böylece hem tasarım dilinden ödün vermeyebilir hem de daha sağlam bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz.

Yine arka yüzeyde yer verilen dörtlü kamera sisteminin dışarı doğru çıkıntılı tasarlandığını görüyoruz, ki özellikle telefonu sert yüzeylere konumlandırırken dikkatli olmakta fayda var.

Pek çok akıllı telefonda standart halini alan yüz tanıma sistemi ve parmak izi okuyucu sensör gibi detaylar Realme 5 Pro’da da yer alıyor. Arka yüzeyde konumlandırılan parmak izi okuyucu sensöre ulaşmak kolay. Yüz tanıma sistemi de genel olarak performanslı çalışıyor.