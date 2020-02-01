Realme 5 Pro: Şık tasarım, büyük ekran bol kamera

184 gram ağırlıktaki telefon, 8.9mm kalınlıkta ve yanlardan yumuşatılmış tasarım hatları sayesinde tek elde kolay bir kullanımı var.
Telefonun kristal yeşil ve parlak mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği var ve kavislendirilmiş parlak tasarım, aynı zamanda su sıçramalarına karşı da dayanıklı.
Arka yüzeyi, “kristal” olarak nitelendirilen bir tasarım diline sahip. Keskin hatlarda ve gelen ışık düzeyine göre farklı tonlara bürünerek ortaya güzel görüntüler çıkarabiliyor. Tabii her parlak yüzeyli telefonda olduğu gibi bu üründe de kir ve parmak izi tutma durumu var, ama ürünün kutusundan şeffaf koruyucu kılıf da çıkıyor. Böylece hem tasarım dilinden ödün vermeyebilir hem de daha sağlam bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz.
Yine arka yüzeyde yer verilen dörtlü kamera sisteminin dışarı doğru çıkıntılı tasarlandığını görüyoruz, ki özellikle telefonu sert yüzeylere konumlandırırken dikkatli olmakta fayda var.
Pek çok akıllı telefonda standart halini alan yüz tanıma sistemi ve parmak izi okuyucu sensör gibi detaylar Realme 5 Pro’da da yer alıyor. Arka yüzeyde konumlandırılan parmak izi okuyucu sensöre ulaşmak kolay. Yüz tanıma sistemi de genel olarak performanslı çalışıyor.
6.3 inç değerde damla çentikli ekran, FHD+ çözünürlük sunuyor. %90.6 ekran çerçeve oranı sayesinde çoğu kez tek elde tutuşu ve kullanımı kolay. Tabii bunda yanlardan yumuşatılmış tasarımın da payı büyük. Hem iç hem de dış mekanlarda iyi bir görüntüleme performansı olan ekranın parlaklık seviyesi de yeterli ve istenildiği takdirde Gece Kalkanı modunu aktifleştirerek mavi ışıkları engelleyebiliyorsunuz.
Kamera performansı
Snapdragon 712’ye sahip. 10nm üretilen işlemci, 710’a kıyasla genel performans olarak yüzde 10 artış sunuyor.
4GB RAM ve 128GB dahili depolama + microSD desteği olan ürün, iyi bir performan sunuyor. Android 9 işletim sistemine sahip ve akıcı, kullanışlı bir arayüzü var. HyperBoost 2.0 teknolojisi sayesinde de pek çok oyunu rahatlıkla, akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz.
Arka tarafta yapay zekâ destekli dörtlü kamera sistemi bulunuyor, ki ana kamera olarak Sony’nin 48MP’lik IMX 589 sensörü dikkatleri üzerine çekiyor. F1.8 açıklık oranı bulunan kamera, özellikle iyi ışıklı ortamlarda net detayları kolaylıkla yakalayabilirsiniz.
8MP değerde kamera ise, geniş açılı fotoğraf ve videolar çekebilmeniz için ideal. 119 derecelik ultra geniş açıdan söz ediyoruz.
Diğer iki kamera ise, 4cm mesafeden makro çekimler için hazırlanan 2MP’lik kamera ve bokeh efektli portre görseller için 2MP’lik derinlik sensörü.
Yine video tarafına baktığımızda, arka kamera ile 60FPS değerde 1080p ve 30FPS değerde 4K videolar çekebiliyoruz. Son dönemde çok popüler olan ağır ve hızlı çekim modları da bulunmakta.
Selfie performansı
Gelelim ön tarafa. 16MP’lik selfie kamerası, görüntülü görüşmeler ve selfie fotoğraflar için gayet yeterli. Yalnızca iyi ışıklı ortamlarda değil, düşük ışıklı ortamlarda da iyi sonuçlar veriyor. Portre moduyla göz alıcı fotoğraflar elde etmeniz çok kolay. Tabii ki HDR destekli ön kamerada pek çok filtre ve düzenleme modu da bulunmakta.
4035mAh pil, VOOC flash şarj 3.0 hızlı şarj teknolojisine sahip. Sıfırdan yüzde yüze, 1 buçuk saat civarında tamamen şarj olabiliyor. İhtiyaçlarınız doğrultusunda güç tasarruf modunu da aktifleştirebiliyorsunuz ve ürün, tek şarj ile 2 günü çıkarmanızı sağlıyor.
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