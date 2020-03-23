Realme 5 Pro vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Sekiz çekirdekli yapıya sahip bu işlemcinin 2 çekirdeği 2.05 GHz hızında çalışan Cortex-A76, altı çekirdeği 2.0 GHz Cortex-A55 biriminden oluşmakta.

Redmi Note 8 Pro modeline baktığımızda bizleri 6.53 inç büyüklüğündeki ekran kullanıcılara sunuluyor. IPS LCD FHD+ 1080 x 2340 çzöünürlüğüne sahip bu yapı 19:5:9 görüntü oranına sahip. Cihazın inç başına düşen piksel miktarı ise 395 ppi olarak ölçüldü. HDR teknolojisine sahip ön panel Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile düşmelere karşı korunuyor.

Yüzde 83.12 ekran kasa oranına sahip bu telefon, IPS LCD teknolojisi ile üretildi. Corning Gorilla Glass 3+ ile korunan panelde inç başına düşen piksel miktarı 409 ppi olarak ölçülüyor.

Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 Pro modellerine baktığımızda ön kısımda bizleri damla çentikli bir ekran karşılıyor. Realme 5 Pro , 6.3 inç boyutunda FHD+ 1080 x 2340 çözünürlüğünde bir ekrana sahip.

Android 9.0 (Pie) işletim sistemi ile piyasaya sürülen telefonun ColorOS 6 ile çalışan Android 10 işletim sistemine güncellenmesi planlanıyor. Realme 5 Pro modeli 4GB RAM, 128GB dahili depolama seçeneği ile satışa sunulmakta. Telefonun bataryası ise 4035 mAh büyüklüğünde.

Bu çekirdeklerin ikisi 2.3 GHz hızında çalışan Kryo 360 Gold, kalan altısı ise 1.7 GHz Kryo 360 Silver biriminden oluşmakta. Telefona oyunlarda ve yüksek performans gerektiren işlemlerde Adreno 616 grafik birimi eşlik ediyor.

Realme 5 Pro modeli gücünü Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 yonga setinden alıyor. 12 nanometre üretim sürecine sahip bu işlemci 7 Şubat tarihinde tanıtıldı. Mi 9 SE modelinde de tercih edilen Snapdragon 712 işlemcisinde sekiz çekirdek bulunuyor.

Android 9.0 (Pie); üzerine kurulu MIUI 10 arayüzü ile piyasaya sürülen telefona geçtiğimiz günlerde Android 10 MIUI 11 güncellemesi paylaşıldı. Redmi Note 8 Pro modeli 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM seçenekleri ile satışa sunuluyor. Telefonun bataryası ise 4500 mAh büyüklüğünde.

KAMERA



Realme 5 Pro'nun arka tarafında 4 adet kamera bulunuyor. Telefonun arka tarafında bulunan ana kamerası 48MP

çözünürlüğe sahip. f/1.8 diyafram açıklığına sahip bu kamera 4K videolar çekmenize olanak sağlıyor. Ana kameraya eşlik eden diğer sensörler ise 8 MP, f/2.2 geniş açı, 2 MP, f/2.4 makro kamera ve arka tarafı bulanıklaştırmanıza olanak sağlayan 2 MP, f/2.4 derinlik sensörü.

Cihazın dörtlü arka dizilimine bir adet LED flaş eşlik ediyor. Telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde ve f/2.0

diyafram açıklığına sahip. Ön kamera ile video çekmek isteyen kullanıcılara ise FHD çözünürlükte 30fps video çekme özelliği tanınıyor.

Redmi Note 8 Pro arka tarafta Realme 5 Pro modelinde olduğu gibi dört adet kamera bulunuyor. 64MP çözünürlüğünde ki ana kamera f/1.9 diyafram açıklığına sahip. 4K çözünürlüğünde videolar çekmenize olanak sağlayan bu kameraya 8 MP, f/2.2

diyafram açıklığına sahip geniş açı kamera eşlik ediyor. Cihazın arka tarafında bulunan diğer iki sensör ise 2 MP, f/2.4 makro kamera ve derinlik sensörü. Telefonun ön kamerası 20 MP, f/2.0 diyafram açıklığında. 1080P 30fps videoları çekmenize olanak sağlayan bu kamera ön tarafta bulunan çentiğin içerisine gizlenmiş durumda.