Realme 5G’de söz sahibi olmak istiyor

Açılış konuşması sırasında şirket, 2024 yılına kadar 100 milyon aktif 5G akıllı telefon kullanıcısına ulaşma hedefini açıkladı ve gelecek yılın başlarında 5G tekliflerini 50 pazarda %70 oranında genişletmeyi planlıyor. Madhav Sheth, Realme Hindistan ve Avrupa Başkan Yardımcısı ve CEO’su” 5G çağında bu yeni teknolojinin benimsenmesini hızlandırmaya yardımcı olmanın Realme için çok önemli bir görev olduğuna inanıyoruz.

Tüketicilerin ihtiyaçlarını daha fazla dinleyerek, ürün inovasyonunu ilerleterek ve sektör ortaklarımızla daha geniş bir 5G ekosistemi oluşturmaya yardımcı olarak 5G’nin yaygınlaşmasına yardımcı olmak için çok çalışacağız.” açıklamalarında bulundu.

Uygun fiyatlı 5G cihazları, önümüzdeki yıllarda 100 dolar civarında bir 5G Realme telefonu getirme hedefiyle markanın odak noktası olmaya devam edecek. Realme ayrıca, performans odaklı bir amiral gemisi seti ile GT serisinde bu ayın sonlarında piyasaya sürülecek olan iki yeni modeli piyasaya sürmeyi planlarken, Temmuz ayında başka bir kamera amiral gemisi piyasaya sürülecek.