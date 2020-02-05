Realme 5i: Realme’nin yeni gözdesi Türkiye’de!

Realme 5i, Realme 5 ile hemen hemen aynı özelliklere ve tasarım hatlarına sahip. Çok ufak farklılıklar söz konusu. Örneğin arka yüzey tasarımı gibi. 8.9mm kalınlıktaki telefon, 195 gram ağırlıkta. Ön tarafta damla çentikli 6.5 inç ekran, arka tarafta da çıkıntılı olarak tasarlanan dörtlü kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensör dikkat çekiyor. Ek olarak, son dönemde satışa sunulan pek çok modelin aksine, bu telefonun arka yüzeyi parlak değil, mat ve pürüzlü olarak hazırlanmış. Ana materyal olarak da plastik tercih edilmiş.

Artık akıllı telefonlarda yüz tanıma sistemi ve parmak izi okuyucu sensörün birer standart halini aldıklarını söyleyebiliriz. Realme 5i’de ikisi de yer alıyor ve ikisi de genel olarak iyi performans sunuyor.

6.5 inç ekran, beklentilerinizi karşılayacaktır, ancak beklentileriniz yüksek olmamak kaydı ile

Realme 5i’nin 6.5 inç değerde ekranı bulunuyor. 720×1600 çözünürlük sunan ekran, 269ppi değerinde. Ekran teknolojisi ise, IPS LCD. Yani beklentilerinizi yüksek tutmamalısınız. Böylelikle hem iç hem de dış mekan kullanımlarında, yeterli netlik ve parlaklık düzeyine sahip bir ekranın olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca düşük ışık koşulları ya da gece kullanımına yönelik olarak Gece Kalkanı modunu da aktifleştirebilirsiniz. Böylece cihazı kullanırken gözlerinizi daha az yorulacaktır.