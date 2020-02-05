Realme 5i: Realme’nin yeni gözdesi Türkiye’de!

Realme 5i, Realme 5 ile hemen hemen aynı özelliklere ve tasarım hatlarına sahip. Çok ufak farklılıklar söz konusu. Örneğin arka yüzey tasarımı gibi. 8.9mm kalınlıktaki telefon, 195 gram ağırlıkta. Ön tarafta damla çentikli 6.5 inç ekran, arka tarafta da çıkıntılı olarak tasarlanan dörtlü kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensör dikkat çekiyor. Ek olarak, son dönemde satışa sunulan pek çok modelin aksine, bu telefonun arka yüzeyi parlak değil, mat ve pürüzlü olarak hazırlanmış. Ana materyal olarak da plastik tercih edilmiş.
Artık akıllı telefonlarda yüz tanıma sistemi ve parmak izi okuyucu sensörün birer standart halini aldıklarını söyleyebiliriz. Realme 5i’de ikisi de yer alıyor ve ikisi de genel olarak iyi performans sunuyor.
6.5 inç ekran, beklentilerinizi karşılayacaktır, ancak beklentileriniz yüksek olmamak kaydı ile
Realme 5i’nin 6.5 inç değerde ekranı bulunuyor. 720×1600 çözünürlük sunan ekran, 269ppi değerinde. Ekran teknolojisi ise, IPS LCD. Yani beklentilerinizi yüksek tutmamalısınız. Böylelikle hem iç hem de dış mekan kullanımlarında, yeterli netlik ve parlaklık düzeyine sahip bir ekranın olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca düşük ışık koşulları ya da gece kullanımına yönelik olarak Gece Kalkanı modunu da aktifleştirebilirsiniz. Böylece cihazı kullanırken gözlerinizi daha az yorulacaktır.
Realme 5i’de Snapdragon 665 işlemcisi bulunuyor. Bunun yanında 3GB RAM, 32GB dahili depolama ya da 4GB RAM ve 64GB depolama seçenekleri var. Tabii microSD desteğiyle birlikte.
Android 9 işletim sistemi ve akıcı bir arayüzün bulunduğu telefonda pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkla açabilirsiniz. Örneğin PUBG’yi düşük grafik ayarları seçiliyken akıcı bir şekilde oynayabildik.
Gelelim kameralara
Realme 5i, son dönemdeki çoklu kamera sistemlerinin ekonomik bir temsilcisi diyebiliriz. Arka tarafında 12+8+2+2MP olmak üzere toplamda 4 kamera var. Portre çekebilir, 4K video çekebilir, geniş açılı çekimler yapabilir ya da 4cm mesafeden makro çekimler yaparak ince detayları yakalabilirsiniz. Kameraların özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel performans sunduğunu, düşük ışıklı ortamlarda da güç kaybı yaşadığını söylemeliyiz.
Ön tarafta da damla çentik içine konumlandırılmış olarak 8MP kamera geliyor. Görüntülü görüşmeler ve selfie’ler için yeterli performan sunan kamera, 1080p video kayıtları da gerçekleştirebiliyor.
Realme 5i: 5000mAh değerde devasa pil ile 2 günlük kesintisiz kullanım
Realme 5i’nin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesini pili oluşturuyor. Ürün, 5000mAh pile sahip ve tek şarj ile gündelik kullanımda 2 günü çok rahat çıkarabiliyorsunuz. Eğer internet, dizi keyfi ve fırsat buldukça oyunlarla ilgilenirseniz, bu sefer de tek şarj ile 1 günü rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz.
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