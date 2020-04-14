Realme 6, 6i ve 6 Pro Türkiye'de! İşte Realme 6 serisinin Türkiye fiyatı

Realme 6 Realme 6i ve Realme 6 Pro geçtiğimiz ay görücüye çıkmıştı. Realme tarafından düzenlenen bir lansman ile global tanıtımı yapılan akıllı telefonlar için sırada Türkiye var. Bu anlamda ilk adım bugün atıldı ve Realme 6 serisinin Türkiye lansmanı düzenlendi. Düzenlenen lansman ile birlikte akıllı telefonların Türkiye fiyatları da açıklandı.

REALME 6 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Realme 6'nın özelliklerini bir hatırlayalım. Serinin orta segmentte yer alan modeli Realme 6, 6.5 inçlik bir ekrana sahip. Bu ekran 90 Hz yenileme hızında. Relame 6'nın işlemci tarafında ise MediaTek Helio G90T yer alıyor. Şimdi özelliklerini biraz olsun hatırladıysak gelelim Realme 6'nın fiyatlarına.

Realme 6'nın 4GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip modeli 2.999 TL'den kullanıcılarla buluşacak. Realme 6'nın 8GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli ise 3.199 TL'den satışa sunulacak. Fakat Realme'nin bir sürprizi var. 21 – 28 Nisan tarihlerinde erken erişime açılan telefonun giriş modeli bu süre boyunca 2.399 TL’den satışta bulunacak. Şimdi sırada Realme 6i var.