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Realme 6, 6i ve 6 Pro Türkiye'de! İşte Realme 6 serisinin Türkiye fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.04.2020 16:11 | Son Güncelleme

Realme'nin geçtiğimiz ay tanıttığı Realme 6, Realme 6i ve Realme 6 Pro Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. Lansman ile birlikte Realme 6 Türkiye fiyatı, Realme 6i Türkiye fiyatı ve Realme 6 Pro Türkiye fiyatı belli oldu. İşte Realme 6 serisinin Türkiye fiyatları...

Realme 6, 6i ve 6 Pro Türkiye'de! İşte Realme 6 serisinin Türkiye fiyatı

Realme 6 Realme 6i ve Realme 6 Pro geçtiğimiz ay görücüye çıkmıştı. Realme tarafından düzenlenen bir lansman ile global tanıtımı yapılan akıllı telefonlar için sırada Türkiye var. Bu anlamda ilk adım bugün atıldı ve Realme 6 serisinin Türkiye lansmanı düzenlendi. Düzenlenen lansman ile birlikte akıllı telefonların Türkiye fiyatları da açıklandı.

REALME 6 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Realme 6'nın özelliklerini bir hatırlayalım. Serinin orta segmentte yer alan modeli Realme 6, 6.5 inçlik bir ekrana sahip. Bu ekran 90 Hz yenileme hızında. Relame 6'nın işlemci tarafında ise MediaTek Helio G90T yer alıyor. Şimdi özelliklerini biraz olsun hatırladıysak gelelim Realme 6'nın fiyatlarına.

realme 6

Realme 6'nın 4GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip modeli 2.999 TL'den kullanıcılarla buluşacak. Realme 6'nın 8GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli ise 3.199 TL'den satışa sunulacak. Fakat Realme'nin bir sürprizi var. 21 – 28 Nisan tarihlerinde erken erişime açılan telefonun giriş modeli bu süre boyunca 2.399 TL’den satışta bulunacak. Şimdi sırada Realme 6i var.

REALME 6i ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Realme 6i, 6.52 inçlik bir ekrana sahip. Bu ekran HD+ çözünürlüğünde. Telefonun arka tarafında ise bizleri birisi 48 MP çözünürlüğünde olmak üzere 4 kamera karşılamakta. 5.000 mAh değerinde bir pil de Realme 6i'nin kasasının altında yerini alıyor.

realme 6i

Realme 6i Türkiye fiyatı 2.399 TL olacak. Fakat erken erişim tarihleri olan 16-23 Nisan arasında telefon 1.799 TL'den satışa sunulacak.

REALME 6 PRO ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Realme 6 Pro bir ilki barındırıyor. Zira, o dünyanın Snapdragon 720G işlemcisi kullanan ilk akıllı telefonu. Bu ilklerin işlemcisine modele göre değişen 6GB RAM veya 8GB RAM eşlik etmekte. 6,66 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan telefonun dahili depolama alanında da bazı seçenekler var. Bu seçenekler de 64GB ve 128GB olarak sıralanıyor.

realme 6 pro

Dört arka kameraya, 4300 mAh değerinde bir bataryaya sahip olan Realme 6 Pro Türkiye'de 3.899 TL'den satılacak. Telefon 21 Nisan’da online satış kanalları aracılığıyla tüketicilerle buluşacak. Realme 6 Pro için herhangi bir fiyat indirimi söz konusu değil ancak Realme'nin tüketicilere bir teklifi var. Bu teklif kapsamında Realme 6 Pro + 549 TL fiyatı olan Realme Buds Air kulaklık 3598 TL fiyat etiketiyle satılacak.

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