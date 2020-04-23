Realme 6 incelemesi: Uygun fiyata zengin özellikler

Tasarım anlamında dikkat çeken diğer iki detay ise, arka tarafta konumlandırılan 4 kameralı sistem ve alt kısımda konumlandırılan 3.5mm kulaklık girişi. Biliyorsunuz, artık pek çok telefonda kulaklık girişi bulunmuyor ve hal böyle olunca, bu girişi görünce seviniyoruz bile.

Realme 6, 6.5 inç ekranla geliyor

Realme 6, 6.5 inç değerde ekrana sahip. IPS teknolojisinin kullanıldığı bu ekran, 2400×1800 çözünürlük sunuyor. 405ppi değerindeki bu ekran, 480nit parlaklık değerine de sahip. Gerek iç gerekse de dış mekan kullanımlarında iyi bir görüntüleme ve en ufak dokunuşlara dahi cevap verme yeteneklerine sahip.

Ekranın bir diğer dikkat çekici tarafı ise, 90Hz ekran yenileme hızına sahip olması. Bu sayede izlediğiniz video ve oynadığınız oyunlardaki akıcılık değerinin ne kadar iyi olduğunu kolaylıkla fark ediyorsunuz. Yumuşak ve akıcı bir deneyim söz konusu, ki bu da göze hoş geliyor.

Helio G90T (12 nm) işlemci

Realme 6’da Helio G90T işlemcisi bulunuyor. 12nm olarak üretilen bu işlemciye 8GB RAM ve 128GB dahili depolama eşlik ediyor. Ek olarak microSD desteği de var. Android 10 işletim sisteminin bulunduğu telefon, güncel, akıcı ve kolay bir deneyim sunuyor. Pek çok oyun ve uygulamayı bu telefonda rahatlıkla çalıştırabilirsiniz.