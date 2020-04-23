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Realme 6 incelemesi: Uygun fiyata zengin özellikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2020 12:03 | Son Güncelleme

Realme 6i’nin gelişmiş versiyonu olan Realme 6 piyasaya çıktı. Kullanıcıya birçok özellik sunan bu yeni ürün uygun fiyatı ile de göz dolduruyor.

Realme 6 incelemesi: Uygun fiyata zengin özellikler

Tasarım anlamında dikkat çeken diğer iki detay ise, arka tarafta konumlandırılan 4 kameralı sistem ve alt kısımda konumlandırılan 3.5mm kulaklık girişi. Biliyorsunuz, artık pek çok telefonda kulaklık girişi bulunmuyor ve hal böyle olunca, bu girişi görünce seviniyoruz bile.

Realme 6, 6.5 inç ekranla geliyor

Realme 6, 6.5 inç değerde ekrana sahip. IPS teknolojisinin kullanıldığı bu ekran, 2400×1800 çözünürlük sunuyor. 405ppi değerindeki bu ekran, 480nit parlaklık değerine de sahip. Gerek iç gerekse de dış mekan kullanımlarında iyi bir görüntüleme ve en ufak dokunuşlara dahi cevap verme yeteneklerine sahip.

Ekranın bir diğer dikkat çekici tarafı ise, 90Hz ekran yenileme hızına sahip olması. Bu sayede izlediğiniz video ve oynadığınız oyunlardaki akıcılık değerinin ne kadar iyi olduğunu kolaylıkla fark ediyorsunuz. Yumuşak ve akıcı bir deneyim söz konusu, ki bu da göze hoş geliyor.

Helio G90T (12 nm) işlemci

Realme 6’da Helio G90T işlemcisi bulunuyor. 12nm olarak üretilen bu işlemciye 8GB RAM ve 128GB dahili depolama eşlik ediyor. Ek olarak microSD desteği de var. Android 10 işletim sisteminin bulunduğu telefon, güncel, akıcı ve kolay bir deneyim sunuyor. Pek çok oyun ve uygulamayı bu telefonda rahatlıkla çalıştırabilirsiniz.

Bluetooh 5.0 ve Wi-Fi AC gibi bağlantı teknolojilerinin de bulunduğu ürün, özellikle büyük ekranı sayesinde bir şeyler izlemek, oynamak ve okumak için ideal.

Arkada dörtlü kamera sistemi

Günümüzde, akıllı telefonlarda çoklu kamera sistemlerini görmeye alıştık. Realme 6’da da toplamda 5 kamera var. Bunlardan 4 tanesi arka tarafta ve yapay zekâ desteğiyle geliyor.

Bu dört kamera arasında, ana kameramız 64MP değerde ve f1.8 açıklık değerine sahip. Bu da ürünün yalnızca iyi ışıklı ortamlarda değil, aynı zamanda düşük ışıklı ortamlarda da iyi sonuçlar verebildiği anlamına geliyor.

8MP değerdeki ultra geniş açılı kamera ise 119 derecelik çekimler için ideal. Bunun yanında 4cm mesafeden makro çekimler için bir kamera ve bir de bokeh portre çekimleri için kameramız var.

Genel olarak kamera performansları iyi. Video tarafına gelirsek, 30FPS’de 4K, 60FPS’de 1080p video çekimleri gerçekleştirebiliyoruz. Hareket halindeyken yapılan video çekimlerinde titremeler gözleniyor, ki yakında gelmesi beklenen güncellemeyle bu tarafta daha iyi performansın sunulması hedefleniyor.

Ön tarafta konumlandırılan 16MP kamera da görüntülü görüşmeler ve selfie’ler için yeterli. Yine ön kamera için de bir güncelleme yolda. Gelecek olan güncelleme sayesinde, ağır çekimde selfie videoların çekilmesine imkân sunulacak.

30w hızlı şarj destekli pil

Telefonda 30w hızlı şarj teknolojisi destekli 4300mAh pil yer alıyor. Bu pil, tek şarj ile yoğun kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarmanızı sağlıyor. Aynı zamanda, hızlı şarj adaptörünün kutudan çıktığını ve bu adaptör sayesinde telefonu sıfırdan yüzde yüze 1 saat civarı bir sürede şarj edebildiğinizi de belirtelim.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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