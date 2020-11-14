Realme 6 Pro güncellemesi ile gelen yenilikler

2020’nin ilk aylarında, akıllı telefon üreticileri COVID-19 salgınından büyük ölçüde etkilendi. Ancak, bazıları pazarı yeni telefonlarla doldurmayı başardı. Bunların arasında, birkaç orta sınıf telefonun yanı sıra, orta segment telefonları ile Realme yer almayı başarmıştı. Bu cihazlar, yüksek yenileme hızı ekranı gibi ilginç özelliklere sahip Redmi Note 9 serisi için doğrudan bir rakip olarak geldi. Gelişmiş kameralara ve Snapdragon 720G yonga setine sahip olan Realme 6 Pro, piyasaya sürüldüğünden bu yana bir dizi yazılım güncellemesi almıştı.

Bugün ise firma uzun zamandır beklenen yeni güncellemeyi OTA üzerinden indirime sundu. Yeni aygıt yazılımı RMX2061_11.A.37 yapı numarası ile geliyor. Güncelleme parlaklık kilidi özellikleri, çağrı ayarı arayüzünün düzeni için yeni optimizasyonlar getiriyor ve HeyTap özelliğiyle ilgili sorunu çözüyor. Ayrıca güncelleme, 1080p @ 60fps’de çekim yaparken video kayıt arayüzüyle ilgili bir sorunu da gideriyor.

Yeni özelliklere gelince, güncelleme Realme’nin Süper Güç Tasarruf Modunu ve Çok Kullanıcılı özelliğini tanıyor. Ayrıca, göz yorgunluğunu azaltmak için “Gün Batımından Gün Doğumu” adlı yeni bir özellik sisteme ekleniyor.