Realme 6 Pro güncellemesi ile gelen yenilikler

2020’nin ilk aylarında, akıllı telefon üreticileri COVID-19 salgınından büyük ölçüde etkilendi. Ancak, bazıları pazarı yeni telefonlarla doldurmayı başardı. Bunların arasında, birkaç orta sınıf telefonun yanı sıra, orta segment telefonları ile Realme yer almayı başarmıştı. Bu cihazlar, yüksek yenileme hızı ekranı gibi ilginç özelliklere sahip Redmi Note 9 serisi için doğrudan bir rakip olarak geldi. Gelişmiş kameralara ve Snapdragon 720G yonga setine sahip olan Realme 6 Pro, piyasaya sürüldüğünden bu yana bir dizi yazılım güncellemesi almıştı.
Bugün ise firma uzun zamandır beklenen yeni güncellemeyi OTA üzerinden indirime sundu. Yeni aygıt yazılımı RMX2061_11.A.37 yapı numarası ile geliyor. Güncelleme parlaklık kilidi özellikleri, çağrı ayarı arayüzünün düzeni için yeni optimizasyonlar getiriyor ve HeyTap özelliğiyle ilgili sorunu çözüyor. Ayrıca güncelleme, 1080p @ 60fps’de çekim yaparken video kayıt arayüzüyle ilgili bir sorunu da gideriyor.
Yeni özelliklere gelince, güncelleme Realme’nin Süper Güç Tasarruf Modunu ve Çok Kullanıcılı özelliğini tanıyor. Ayrıca, göz yorgunluğunu azaltmak için “Gün Batımından Gün Doğumu” adlı yeni bir özellik sisteme ekleniyor.
Yeni Güç Tasarruf Modu, ekstrem koşullar altında pil ömrünü uzatmak için geliyor. Çok kullanıcılı özellikler, diğer Android telefonlarda bile mevcut olduğundan uzun zamandır talep ediliyordu. Bu özelliğin gelmesi de çok yerinde olmuş diyebiliriz.
Güvenlik
Güncellenmiş Android güvenlik yaması: Ekim 2020
Oyun Alanı
Parlaklık kilidinin varsayılan durumunun mantığını optimize etti
Ayarlar
Ekran görüntüsünün ayar arayüzüne fiziksel geçiş eklendi
Uygulama çekmecesine girerken ekran klavyesi için geçiş eklendi
Göz rahatlığı için Gün Batımından Gün Doğumu geçişi eklendi
Durum çubuğuna sistem simgeleri için geçiş eklendi
Süper Güç Tasarruf Modu Eklendi
Çoklu kullanıcı özelliği eklendi
Bazı senaryolarda HeyTap’in dil görüntüleme sorunu optimize edildi
Arama
Çağrı ayarı arayüzünün düzeni optimize edildi
SMS ile Reddet özelliğinin olasılık sorunu düzeltildi
Kamera
1080P / 60 kare çekim yaparken video kayıt arayüzünün anormal önizlemesi sorunu düzeltildi
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