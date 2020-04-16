HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Realme 6i bugün itibari ile satışa çıkıyor

Realme 6i bugün itibari ile satışa çıkıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.04.2020 12:06 | Son Güncelleme

Realme, virüs salgını nedeniyle 6 serisinin Türkiye’ye gelişini geçtiğimiz günlerde Youtube kanalındaki yayını ile duyurdu. Serinin satışa çıkan ilk üyesi ise bugün online kanallarda tüketici ile buluşan realme 6i.

Realme 6i bugün itibari ile satışa çıkıyor

Tüketicilere mükemmel bir deneyim yaşatma hedefiyle tasarlanan yeni realme 6 serisi geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye girişini duyurdu. İki gün boyunca online kanallardan ön sipariş alınan modellerden dünyanın ilk Helio G80 yonga seti ile güçlendirilmiş akıllı telefonu 6i, bugün satışa çıkıyor. Lansman kampanyası döneminde 16-23 Nisan tarihleri arasında realme 6i 1.799 TL ile fanlarıyla buluşacak.

Dünyanın ilk Helio G80 yonga seti; realme 6i

realme 6i, gücünü 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio G80‘den alıyor. 6.52 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranı 720×1600 piksel çözünürlük ve 269 ppi piksel yoğunluğu sunuyor.

realme 6i'nin 48MP AI Dört Kamera daha iyi bir işleve ve deneyime sahiptir; özellikle 16MP Süper Net Selfie, her zaman ve her yerde fotoğraf çekmenizi sağlar. Süper gece manzaralarının anahtarı; AI teknolojisi ve çoklu çerçeve sistemi teknolojisinin kombinasyonu ile gürültü azaltma, el titremesi, vurgu bastırma ve dinamik aralık iyileştirme sağlıyor. 8MP büyüklüğündeki ultra geniş açılı kamera ile 2MP makro çekim kamerası ve 2MP çözünürlükte ki derinlik sensörüne sahip.

5000mAh’lık bataryaya sahip olan telefon USB Type-C bağlantısı sayesinde 18W hızlı şarj edilbiliyor. Ayrıca micro usb kablo ile de şarj edilebilen cihaz bu kablo ile 10W hız ile şarj olacak.

Süt beyazı ve Yeşil Çay renkleri ile satışa çıkacak telefon 2.399 TL etiket fiyatı ile duyuruldu. 16-23 Nisan tarihleri arasında realme 6i kampanyalı fiyatı 1.799 TL olarak Amazon, Gittigidiyor, Hepsiburada,Trendyol, N11 kanallarından sunuluyor.

realme 6 Serisinin Türkiye Lansmanı Gerçekleşti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
AirPower için müjdeli bir haber geldiAirPower için müjdeli bir haber geldi
Virüs onları ayıramadı! 6 dakika arayla, el ele tutuşarak öldülerVirüs onları ayıramadı! 6 dakika arayla, el ele tutuşarak öldüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
16MP Süper Net Selfie 48MP AI 5000mAh 720×1600 IPS LCD Realme 6i

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Siyah maskelerle ilgili dikkat çeken açıklama

Siyah maskelerle ilgili dikkat çeken açıklama

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PUBG MOBILE İçin yeni kutup modu geldi

PUBG MOBILE İçin yeni kutup modu geldi

Nedense şaşırtmadı: iPhone SE 2020'nin RAM ve pil kapasitesi belli oldu!

Kimseyi şaşırtmadı! Yeni iPhone SE meğerse...

AirPower için müjdeli bir haber geldi

AirPower için müjdeli bir haber geldi

Koronavirüs haritasına bakarken dolandırılabilirsiniz!

Hackerların yeni tuzağı korkuttu! Koronavirüsten daha tehlikeli

Motorola Edge şık tasarımıyla piyasaya sunuluyor

Motorola Edge şık tasarımıyla piyasaya sunuluyor

Koronavirüs Apple'ı çok etkilememiş!

Koronavirüs Apple'ı çok etkilememiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.