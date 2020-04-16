Realme 6i bugün itibari ile satışa çıkıyor

realme 6i'nin 48MP AI Dört Kamera daha iyi bir işleve ve deneyime sahiptir; özellikle 16MP Süper Net Selfie, her zaman ve her yerde fotoğraf çekmenizi sağlar. Süper gece manzaralarının anahtarı; AI teknolojisi ve çoklu çerçeve sistemi teknolojisinin kombinasyonu ile gürültü azaltma, el titremesi, vurgu bastırma ve dinamik aralık iyileştirme sağlıyor. 8MP büyüklüğündeki ultra geniş açılı kamera ile 2MP makro çekim kamerası ve 2MP çözünürlükte ki derinlik sensörüne sahip.

realme 6i, gücünü 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio G80‘den alıyor. 6.52 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranı 720×1600 piksel çözünürlük ve 269 ppi piksel yoğunluğu sunuyor.

Tüketicilere mükemmel bir deneyim yaşatma hedefiyle tasarlanan yeni realme 6 serisi geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye girişini duyurdu. İki gün boyunca online kanallardan ön sipariş alınan modellerden dünyanın ilk Helio G80 yonga seti ile güçlendirilmiş akıllı telefonu 6i, bugün satışa çıkıyor. Lansman kampanyası döneminde 16-23 Nisan tarihleri arasında realme 6i 1.799 TL ile fanlarıyla buluşacak.

5000mAh’lık bataryaya sahip olan telefon USB Type-C bağlantısı sayesinde 18W hızlı şarj edilbiliyor. Ayrıca micro usb kablo ile de şarj edilebilen cihaz bu kablo ile 10W hız ile şarj olacak.

Süt beyazı ve Yeşil Çay renkleri ile satışa çıkacak telefon 2.399 TL etiket fiyatı ile duyuruldu. 16-23 Nisan tarihleri arasında realme 6i kampanyalı fiyatı 1.799 TL olarak Amazon, Gittigidiyor, Hepsiburada,Trendyol, N11 kanallarından sunuluyor.

realme 6 Serisinin Türkiye Lansmanı Gerçekleşti

