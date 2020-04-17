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Realme 6i incelemesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.04.2020 12:33 | Son Güncelleme

Yanlardan yumuşatılmış bir tasarımı bulunan Realme 6i, son dönemde görmeye alışık olduğumuz ışık altında farklı renk tonları sunan cam tasarımlı telefonlardan farklı, daha sade bir yapıda. Arka kısmı plastik malzeme kullanılarak hazırlanmış ve yine arka tarafta çıkıntılı olarak tasarlanan 4 kameralı sistemi dikkat çekiyor.

Realme 6i incelemesi

Ürünün ön kısmında herhangi fiziksel tuş yer almazken, 6.5 inç değerde ekranın üst kısmında, damla çentik içine konumlandırılmış 16MP’lik kamera dikkat çekiyor.

9mm kalınlıkta ve 199 gram ağırlıktaki ürünün pek hafif olduğunu söylemek güç. Yine de bu değerler, ürünün kullanımına ciddi bir olumsuzluk yansıtmıyor.

Realme 6i’nin 6.5 inç değerde ekranı, 1600×720 çözünürlük sunuyor. IPS LCD teknolojisinin kullanıldığı ekran, 269ppi değerde. Bu detaylar göz önüne alındığında, ürünün özellikle iç mekan kullanımlarında tatmin edici bir görüntü kalitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Büyük ekranlı telefonlarda bir şeyler izlemek, oynamak ve okumak genellikle keyifli oluyor.

MediaTek Helio G80 işlemcisiyle geliyor

Realme 6i, 12nm üretilen MediaTek Helio G80 işlemcisi bulunuyor. Oyunlar için özel olarak optimize edilen bu işlemciye, 4GB RAM ve 128GB depolama eşlik ediyor. İsterseniz microSD kart desteği de kullanabilirsiniz. Üründe Android 10 işletim sistemi tercih edilmiş, kolay ve akıcı bir çözüm sunuluyor.

Peki oyun ve uygulama performansı nasıl diye soracak olursanız, pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Örneğin, PUBG Online gibi güçlü bir oyunu performanslı bir şekilde oynayabilirsiniz. Üstelik, uzun süreli oyun deneyimleri neticesinde ciddi ısınmalarla da karşılaşmıyorsunuz.

5 kamera

Realme 6i ‘nin arka tarafında 48+8+2+2MP olmak üzere toplamda 4 kamera var. Ana kamera, 48MP değerde ve f1.8 açıklık değerine sahip. Bu sayede düşük ışık koşullarında da iyi sonuçlar verebiliyor. Yaptığımız denemeler neticesinde, gün ışığı performansını da beğendik.

8MP değerdeki ultra geniş açılı kamera ile manzara fotoğrafları ya da kalabalık fotoğraflar çekebilirken, 2MP makro lensle de 4cm mesafeden çekimler yaparak minik detayları ortaya çıkarabilirsiniz. Tabii portre çekimleri için bokeh kamera da emrinizde.

Ön tarafa geldiğimizde ise, 16MP değerde kameranın görüntülü görüşmeler ve selfie’ler için yeterli performans sunduğunu söyleyelim. Hem ön hem de arka kameralarla 1080p 30FPS değerde video çekimleri gerçekleştirebiliyorsunuz.
Realme 6i’de çıkarılamaz 5000mAh pil mevcut. Bu pil, 18w hızlı şarj desteği de sunuyor ve tek şarj ile 2 günlük kullanımı mümkün kılıyor. Ayrıca, ürünün hızlı şarj desteği sunan adaptörünün kutuda geldiğini de belirtelim. Ek olarak bir adaptör almanız gerekmiyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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