Realme 6i incelemesi

Ürünün ön kısmında herhangi fiziksel tuş yer almazken, 6.5 inç değerde ekranın üst kısmında, damla çentik içine konumlandırılmış 16MP’lik kamera dikkat çekiyor.

9mm kalınlıkta ve 199 gram ağırlıktaki ürünün pek hafif olduğunu söylemek güç. Yine de bu değerler, ürünün kullanımına ciddi bir olumsuzluk yansıtmıyor.

Realme 6i’nin 6.5 inç değerde ekranı, 1600×720 çözünürlük sunuyor. IPS LCD teknolojisinin kullanıldığı ekran, 269ppi değerde. Bu detaylar göz önüne alındığında, ürünün özellikle iç mekan kullanımlarında tatmin edici bir görüntü kalitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Büyük ekranlı telefonlarda bir şeyler izlemek, oynamak ve okumak genellikle keyifli oluyor.

MediaTek Helio G80 işlemcisiyle geliyor

Realme 6i, 12nm üretilen MediaTek Helio G80 işlemcisi bulunuyor. Oyunlar için özel olarak optimize edilen bu işlemciye, 4GB RAM ve 128GB depolama eşlik ediyor. İsterseniz microSD kart desteği de kullanabilirsiniz. Üründe Android 10 işletim sistemi tercih edilmiş, kolay ve akıcı bir çözüm sunuluyor.

Peki oyun ve uygulama performansı nasıl diye soracak olursanız, pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Örneğin, PUBG Online gibi güçlü bir oyunu performanslı bir şekilde oynayabilirsiniz. Üstelik, uzun süreli oyun deneyimleri neticesinde ciddi ısınmalarla da karşılaşmıyorsunuz.