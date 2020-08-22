Realme 6i takipçilerini sevindirecek harika özelliklerle geliyor! İşlemcisi..

Realme 6i, size ilkleri yaşatır. Dünyanın ilk Helio G8 chipset'i ile performansını katbekat artırır. Nesilden nesile %35 daha iyi performans sergileyen akıllı telefon ile kalitenin keyfini sürebilirsiniz. Oyunlarınızı gerçekçi bir dünyada oynarken müzikleriniz ile kendi partinizi verebilirsiniz.

REALME 6İ İLE PROFESYONEL ÇEKİMLER

Realme 6i dörtlü kamera sistemi sayesinde eğlenceli ve çarpıcı bir fotoğraf deneyimi yaşamanızı sağlar. 48MP ana kamerası profesyonel fotoğraflar çekmenize imkan tanırken, 4 cm makro lens ise detaylara verdiğiniz önemi kanıtlar. Geniş açılı ve portre lens ile amatör fotoğrafçılıktan profesyonelliğe adım atabilirsiniz. 16MP selfie kamerası, kendinize farklı bir açıdan bakmanıza yardımcı olur. Birbirinden farklı kamera alternatifi ile çeşitli fotoğraflar çekebilirsiniz.

GERÇEKÇİ EKRAN DENEYİMİ

6.5 inç ekran boyutu videolarınızı rahatlıkla izlemenizi, oyunlarınızın içine girmenizi sağlar. Göz rahatlığı modu bulunan ekranı uzun süre rahatsız olmadan kullanabilirsiniz. 20:9 ekran oranı, telefonun daha ince görünmesini sağlar ve bilgi yüklü olmasına imkan tanır. 1600x720 piksel ekran çözünürlüğü sunan ürün, dizi ve filmleri full HD izleme şansı sağlar.