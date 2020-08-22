Realme 6i takipçilerini sevindirecek harika özelliklerle geliyor! İşlemcisi..

Realme 6i, size ilkleri yaşatır. Dünyanın ilk Helio G8 chipset'i ile performansını katbekat artırır. Nesilden nesile %35 daha iyi performans sergileyen akıllı telefon ile kalitenin keyfini sürebilirsiniz. Oyunlarınızı gerçekçi bir dünyada oynarken müzikleriniz ile kendi partinizi verebilirsiniz.
Realme 6i dörtlü kamera sistemi sayesinde eğlenceli ve çarpıcı bir fotoğraf deneyimi yaşamanızı sağlar. 48MP ana kamerası profesyonel fotoğraflar çekmenize imkan tanırken, 4 cm makro lens ise detaylara verdiğiniz önemi kanıtlar. Geniş açılı ve portre lens ile amatör fotoğrafçılıktan profesyonelliğe adım atabilirsiniz. 16MP selfie kamerası, kendinize farklı bir açıdan bakmanıza yardımcı olur. Birbirinden farklı kamera alternatifi ile çeşitli fotoğraflar çekebilirsiniz.
6.5 inç ekran boyutu videolarınızı rahatlıkla izlemenizi, oyunlarınızın içine girmenizi sağlar. Göz rahatlığı modu bulunan ekranı uzun süre rahatsız olmadan kullanabilirsiniz. 20:9 ekran oranı, telefonun daha ince görünmesini sağlar ve bilgi yüklü olmasına imkan tanır. 1600x720 piksel ekran çözünürlüğü sunan ürün, dizi ve filmleri full HD izleme şansı sağlar.
Naoto Fukasawa'nın yaratıcılığı ile tasarlanan Realme 6i, mat bir görünüm sunar. Dayanıklı malzemelerden üretilen akıllı telefonun yeşil çay ve beyaz süt olarak isimlendirilen etkileyici renk seçenekleri mevcuttur. Tarzınıza uygun renk ile dikkat çekici bir görünüm sergileyebilir, çevrenizdekilerde hayranlık uyandırabilirsiniz.
Realme 6i, 5000 mAh uzun ömürlü pili ile üçlü güvenlik korumasına sahiptir. 18W hızlı şarj özelliği sayesinde %180 daha güçlü bir telefon sizi bekler. Şarj hızını artıran ürün kısa sürede şarj olarak zamandan kazanmanızı sağlar. Arama ve bekletme süresi uzun olan telefon ile sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanabilirsiniz.
128 GB hafızası, 256 GB'a kadar artırılabildiği için depolama sorununuz ortadan kalkar. Dilediğiniz belge, fotoğraf, video ve müziği arşivleyebilir ve güncellemeleri rahatlıkla indirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla anında en sevdiğiniz fotoğrafları paylaşarak sorunsuz ve sınırsız çekim yapabilirsiniz. Telefonunuzu özel arşiviniz haline getirebilirsiniz.
Android 10 işletim sistemine sahip olan Realme 6i, Mediatek 2.0 GHz işlemci hızı ile her işlemi kısa sürede tamamlayabilirsiniz. Güncellemeleri hızlı kurabilir, videoları donmadan yüksek görüntü kalitesi ile izleyebilir, oyun dünyanızın içerisine girebilirsiniz. 4 GB Ram ile zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Telefonu tercih etmenizin en önemli sebepleri arasında işlemci ve işletim sistemi özellikleri bulunur.
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